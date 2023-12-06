https://ria.ru/20231206/vospitanie-1914171254.html

Эксперты обсудили взаимодействие по вопросам воспитания в РФ и Белоруссии

Эксперты обсудили взаимодействие по вопросам воспитания в РФ и Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2023

Эксперты обсудили взаимодействие по вопросам воспитания в РФ и Белоруссии

В формате видеомоста Москва – Минск состоялся Российско-белорусский экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство", сообщили в Минпросвещения... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:20

2023-12-06T17:20

2023-12-06T17:20

год педагога и наставника

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

сергей кравцов

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В формате видеомоста Москва – Минск состоялся Российско-белорусский экспертно-медийный форум "Молодежь – за Союзное государство", сообщили в Минпросвещения. Участники мероприятия обсудили проекты в рамках взаимодействия двух стран в сфере образования, воспитания и молодежной политики.Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил важность проектов, направленных на воспитание молодого поколения двух государств. В том числе он рассказал об акции "Поезд памяти", которая стала событием для сотен молодых ребят и взрослых людей, которые посетили места боев Великой Отечественной войны."Мы собрались здесь, чтобы обсудить очень важную тему воспитания с молодыми гражданами, которые вступают во взрослую жизнь, которых готовят в школах и колледжах, в вузах, трудовых коллективах, потому что гражданский долг каждого из них – исполнять роли отца и матери, брата, сестры, сына или дочери, быть примером для общества", – отметил он.В ходе форума Дмитрий Мезенцев вспомнил, что в советские годы существовал обмен письмами между школьниками Советского Союза и учащимися других стран, в рамках которого ребята обсуждали идеи мира и сотрудничества. Он выступил с предложением возобновить такую переписку с детьми из стран Запада.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал идею обмена письмами между детьми из России и ребятами из других стран."Мы можем организовать обмен письмами, в том числе среди артековцев и орлят, ребят из наших детских центров. Уверен, что такая акция вызовет большой отклик во всех странах, это надо делать. Такие искренние письма школьников, написанные по зову сердца, многие поддержат", – подчеркнул глава Минпросвещения.Министр просвещения напомнил, что совместно с Министерством образования Республики Беларусь принят сводный план деятельности двух министерств на ближайшие два года, предусматривающий регулярное проведение мероприятий по всем уровням образования. Он также предложил провести внеурочное занятие "Разговоры о важном", посвященное Союзному государству."Давайте в следующем году в российских школах проведем занятие "Разговоры о важном", на котором все ребята с 1-го по 11-й класс смогут больше узнать о Союзном государстве, о нашем братском народе, о Республике Беларусь. Подготовим занятие вместе с вами. Уверен, что в Белоруссии будет отклик, и такой же аналогичный урок пройдет в школах республики", – сказал он.В рамках плана 3–4 октября 2023 года в Минске состоялся форум "Россия и Беларусь: общая история, общая судьба". Глава Министерства предложил в 2024 году также организовать такой форум.Сергей Кравцов сообщил, что благодаря Ассоциации школ России и Белоруссии на сегодняшний день напрямую взаимодействуют уже 222 школы.Медийный форум "Молодежь – за Союзное государство" посвящен 24-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства, которое состоялось 8 декабря 1999 года.В форуме приняли участие также заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, начальник Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел РФ Константин Колпаков, заместитель Министра образования Республики Беларусь Александр Кадлубай, директор Благотворительного фонда им. Алексея Талая, член Национальной паралимпийской сборной Республики Беларусь Алексей Талай, первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов и другие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, сергей кравцов