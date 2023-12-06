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Посол США раскритиковал Венгрию за "несерьезный" подход к членству в НАТО - РИА Новости, 06.12.2023
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03:00 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/vengriya-1914013709.html
Посол США раскритиковал Венгрию за "несерьезный" подход к членству в НАТО
Посол США раскритиковал Венгрию за "несерьезный" подход к членству в НАТО - РИА Новости, 06.12.2023
Посол США раскритиковал Венгрию за "несерьезный" подход к членству в НАТО
Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что Венгрия единственная из союзников по НАТО относится к членству в альянсе как к контракту и игнорирует интересы... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T03:00
2023-12-06T03:00
венгрия
сша
будапешт
петер сийярто
евросоюз
нато
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БУДАПЕШТ, 6 дек - РИА Новости. Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что Венгрия единственная из союзников по НАТО относится к членству в альянсе как к контракту и игнорирует интересы союзников, укрепляя связи с Россией. "Руководство Венгрии, единственное среди наших союзников, похоже, рассматривает членство Венгрии в НАТО как контракт, а не пакт", - сказал Прессман на встрече с патронами Американской торговой палаты в Будапеште, текст его речи приводит посольство США в Будапеште. По его словам, США "взяли на себя обязательство пролить американскую кровь для защиты Венгрии не потому, что она выполняет свои узкие договорные обязательства – выделяет определенный процент бюджета на свою армию, участвует в совместных учениях и т. д. – а потому, что мы оба являемся членами этого ценностного сообщества". "Однако сегодня мы все чаще видим союзника, который полагается на своих союзников по НАТО, но чувствует себя комфортно, игнорируя интересы тех самых союзников и нашего альянса, в том числе во время войны в Европе", - отметил Прессман, приведя в пример "стремление укрепить связи с Россией, в то время как союзники изолируют ее". Американский посол задал представителям американского бизнеса вопрос, "согласуется ли "радикальная" внешняя политика Венгрии с долгосрочными обязательствами, которые взяли на себя ваши предприятия - и от которых зависит их здоровье - здесь в Венгрии". Прессман указал, что США являются третьим по величине инвестором в Венгрии, ее вторым по важности торговым партнером и ведущим экспортным рынком за пределами ЕС, объем товарооборота последних лет оценивается почти в 10 миллиардов долларов в сфере торговли, еще один миллиард долларов приходится на сферу услуг. Госсекретарь венгерского МИД, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер ранее отверг обвинения в антисемитизме со стороны американского посольства и заявил, что Венгрия не является 51-м штатом Америки, а Прессман - наместником. Ранее Прессман отмечал, что для Венгрии настал важный момент для определения будущего пути, и призывал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это. Глава венгерского МИД Петер Сийярто в ходе визита в Сараево назвал шокирующим и возмутительным то, что госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, основываясь на односторонних сведениях, которые, в свою очередь, финансируются самими США, и вмешивается во внутренние дела других государств.
https://ria.ru/20231206/siyyarto-1914009557.html
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венгрия, сша, будапешт, петер сийярто, евросоюз, нато, в мире
Венгрия, США, Будапешт, Петер Сийярто, Евросоюз, НАТО, В мире
Посол США раскритиковал Венгрию за "несерьезный" подход к членству в НАТО

Посол США в Венгрии Прессман: Будапешт игнорирует интересы союзников по НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БУДАПЕШТ, 6 дек - РИА Новости. Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что Венгрия единственная из союзников по НАТО относится к членству в альянсе как к контракту и игнорирует интересы союзников, укрепляя связи с Россией.
«
"Руководство Венгрии, единственное среди наших союзников, похоже, рассматривает членство Венгрии в НАТО как контракт, а не пакт", - сказал Прессман на встрече с патронами Американской торговой палаты в Будапеште, текст его речи приводит посольство США в Будапеште.
По его словам, США "взяли на себя обязательство пролить американскую кровь для защиты Венгрии не потому, что она выполняет свои узкие договорные обязательства – выделяет определенный процент бюджета на свою армию, участвует в совместных учениях и т. д. – а потому, что мы оба являемся членами этого ценностного сообщества".
"Однако сегодня мы все чаще видим союзника, который полагается на своих союзников по НАТО, но чувствует себя комфортно, игнорируя интересы тех самых союзников и нашего альянса, в том числе во время войны в Европе", - отметил Прессман, приведя в пример "стремление укрепить связи с Россией, в то время как союзники изолируют ее".
Американский посол задал представителям американского бизнеса вопрос, "согласуется ли "радикальная" внешняя политика Венгрии с долгосрочными обязательствами, которые взяли на себя ваши предприятия - и от которых зависит их здоровье - здесь в Венгрии".
Прессман указал, что США являются третьим по величине инвестором в Венгрии, ее вторым по важности торговым партнером и ведущим экспортным рынком за пределами ЕС, объем товарооборота последних лет оценивается почти в 10 миллиардов долларов в сфере торговли, еще один миллиард долларов приходится на сферу услуг.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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Госсекретарь венгерского МИД, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер ранее отверг обвинения в антисемитизме со стороны американского посольства и заявил, что Венгрия не является 51-м штатом Америки, а Прессман - наместником.
Ранее Прессман отмечал, что для Венгрии настал важный момент для определения будущего пути, и призывал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто в ходе визита в Сараево назвал шокирующим и возмутительным то, что госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, основываясь на односторонних сведениях, которые, в свою очередь, финансируются самими США, и вмешивается во внутренние дела других государств.
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ВенгрияСШАБудапештПетер СийяртоЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
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