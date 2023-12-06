https://ria.ru/20231206/usloviya-1914220269.html

Полянский объяснил, почему Киев кусает локти из-за мирного соглашения

Полянский объяснил, почему Киев кусает локти из-за мирного соглашения - РИА Новости, 06.12.2023

Полянский объяснил, почему Киев кусает локти из-за мирного соглашения

Сегодня в Киеве "кусают локти", понимая, что условий для мира, которые были в апреле 2022 года, уже не будет, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:39

2023-12-06T20:39

2023-12-06T20:39

в мире

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ООН, 6 дек – РИА Новости. Сегодня в Киеве "кусают локти", понимая, что условий для мира, которые были в апреле 2022 года, уже не будет, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Сегодня в Киеве откровенно "кусают локти", понимая, что таких выгодных для Украины условий для мира уже не будет", - сказал Полянский. "А многие уже в открытую признают очевидное: для того, чтобы избежать надвигающегося краха, киевскому режиму нужно было всего лишь выполнить минские договоренности", - добавил он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231206/snaryady-1914219683.html

киев

украина

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