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Полянский объяснил, почему Киев кусает локти из-за мирного соглашения - РИА Новости, 06.12.2023
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20:39 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/usloviya-1914220269.html
Полянский объяснил, почему Киев кусает локти из-за мирного соглашения
Полянский объяснил, почему Киев кусает локти из-за мирного соглашения - РИА Новости, 06.12.2023
Полянский объяснил, почему Киев кусает локти из-за мирного соглашения
Сегодня в Киеве "кусают локти", понимая, что условий для мира, которые были в апреле 2022 года, уже не будет, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:39
2023-12-06T20:39
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ООН, 6 дек – РИА Новости. Сегодня в Киеве "кусают локти", понимая, что условий для мира, которые были в апреле 2022 года, уже не будет, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Сегодня в Киеве откровенно "кусают локти", понимая, что таких выгодных для Украины условий для мира уже не будет", - сказал Полянский. "А многие уже в открытую признают очевидное: для того, чтобы избежать надвигающегося краха, киевскому режиму нужно было всего лишь выполнить минские договоренности", - добавил он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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в мире, киев, украина, россия, нато, оон, дмитрий полянский, дмитрий песков
В мире, Киев, Украина, Россия, НАТО, ООН, Дмитрий Полянский, Дмитрий Песков
Полянский объяснил, почему Киев кусает локти из-за мирного соглашения

Полянский: Киев кусает локти, потому что условий для мира, как в 2022, не будет

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 дек – РИА Новости. Сегодня в Киеве "кусают локти", понимая, что условий для мира, которые были в апреле 2022 года, уже не будет, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Сегодня в Киеве откровенно "кусают локти", понимая, что таких выгодных для Украины условий для мира уже не будет", - сказал Полянский.
«
"А многие уже в открытую признают очевидное: для того, чтобы избежать надвигающегося краха, киевскому режиму нужно было всего лишь выполнить минские договоренности", - добавил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
ЕС собрал для Украины вдвое меньше снарядов, чем обещал
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В миреКиевУкраинаРоссияНАТОООНДмитрий ПолянскийДмитрий Песков
 
 
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