https://ria.ru/20231206/ukraina-1914190194.html
Байден обсудит с лидерами G7 продолжение помощи Украине
Байден обсудит с лидерами G7 продолжение помощи Украине - РИА Новости, 06.12.2023
Байден обсудит с лидерами G7 продолжение помощи Украине
Президент США Джо Байден обсудил с лидерами G7 необходимость продолжения помощи Киеву, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:21
2023-12-06T18:21
2023-12-06T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
g7
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ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с лидерами G7 необходимость продолжения помощи Киеву, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."Президент будет говорить с лидерами G7 сегодня, я не сомневаюсь, что это будет на повестке", - сказал Кирби на брифинге на вопрос РИА Новости.Он не стал комментировать перспективы поддержки со стороны союзников США, если договориться с конгрессом о новых ассигнованиях на оружие для Киева не удастся. "Я не могу говорить за наших партнеров, они должны высказаться самостоятельно", - сказал Кирби."Если мы не сможем получить дополнительные средства, мы будем делать, что можем, но наши возможности будут ограничены по сравнению с поддержкой, которую мы оказывали последние годы", - сказал он.
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914188532.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, G7, США, Джон Кирби, Джо Байден, Ситуация в ДНР и ЛНР
Байден обсудит с лидерами G7 продолжение помощи Украине
Байден обсудит с лидерами G7 необходимость продолжения помощи Украине
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с лидерами G7 необходимость продолжения помощи Киеву, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Президент будет говорить с лидерами G7 сегодня, я не сомневаюсь, что это будет на повестке", - сказал Кирби на брифинге на вопрос РИА Новости.
Он не стал комментировать перспективы поддержки со стороны союзников США
, если договориться с конгрессом о новых ассигнованиях на оружие для Киева
не удастся. "Я не могу говорить за наших партнеров, они должны высказаться самостоятельно", - сказал Кирби.
"Если мы не сможем получить дополнительные средства, мы будем делать, что можем, но наши возможности будут ограничены по сравнению с поддержкой, которую мы оказывали последние годы", - сказал он.
В Белом доме оценили риск поражения Украины в конфликте как высокий