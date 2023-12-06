https://ria.ru/20231206/ukraina-1914190194.html

Байден обсудит с лидерами G7 продолжение помощи Украине

Байден обсудит с лидерами G7 продолжение помощи Украине - РИА Новости, 06.12.2023

Байден обсудит с лидерами G7 продолжение помощи Украине

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами G7 необходимость продолжения помощи Киеву, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:21

2023-12-06T18:21

2023-12-06T18:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

g7

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джон кирби

джо байден

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с лидерами G7 необходимость продолжения помощи Киеву, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."Президент будет говорить с лидерами G7 сегодня, я не сомневаюсь, что это будет на повестке", - сказал Кирби на брифинге на вопрос РИА Новости.Он не стал комментировать перспективы поддержки со стороны союзников США, если договориться с конгрессом о новых ассигнованиях на оружие для Киева не удастся. "Я не могу говорить за наших партнеров, они должны высказаться самостоятельно", - сказал Кирби."Если мы не сможем получить дополнительные средства, мы будем делать, что можем, но наши возможности будут ограничены по сравнению с поддержкой, которую мы оказывали последние годы", - сказал он.

https://ria.ru/20231206/ukraina-1914188532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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