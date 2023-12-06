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Байден обсудит с лидерами G7 продолжение помощи Украине - РИА Новости, 06.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 06.12.2023 (обновлено: 18:31 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914190194.html
Байден обсудит с лидерами G7 продолжение помощи Украине
Байден обсудит с лидерами G7 продолжение помощи Украине - РИА Новости, 06.12.2023
Байден обсудит с лидерами G7 продолжение помощи Украине
Президент США Джо Байден обсудил с лидерами G7 необходимость продолжения помощи Киеву, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:21
2023-12-06T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
g7
сша
джон кирби
джо байден
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с лидерами G7 необходимость продолжения помощи Киеву, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."Президент будет говорить с лидерами G7 сегодня, я не сомневаюсь, что это будет на повестке", - сказал Кирби на брифинге на вопрос РИА Новости.Он не стал комментировать перспективы поддержки со стороны союзников США, если договориться с конгрессом о новых ассигнованиях на оружие для Киева не удастся. "Я не могу говорить за наших партнеров, они должны высказаться самостоятельно", - сказал Кирби."Если мы не сможем получить дополнительные средства, мы будем делать, что можем, но наши возможности будут ограничены по сравнению с поддержкой, которую мы оказывали последние годы", - сказал он.
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914188532.html
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в мире, украина, g7, сша, джон кирби, джо байден, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, G7, США, Джон Кирби, Джо Байден, Ситуация в ДНР и ЛНР
Байден обсудит с лидерами G7 продолжение помощи Украине

Байден обсудит с лидерами G7 необходимость продолжения помощи Украине

© AP Photo / The New York Times/Doug MillsПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с лидерами G7 необходимость продолжения помощи Киеву, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Президент будет говорить с лидерами G7 сегодня, я не сомневаюсь, что это будет на повестке", - сказал Кирби на брифинге на вопрос РИА Новости.
Он не стал комментировать перспективы поддержки со стороны союзников США, если договориться с конгрессом о новых ассигнованиях на оружие для Киева не удастся. "Я не могу говорить за наших партнеров, они должны высказаться самостоятельно", - сказал Кирби.
"Если мы не сможем получить дополнительные средства, мы будем делать, что можем, но наши возможности будут ограничены по сравнению с поддержкой, которую мы оказывали последние годы", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаG7СШАДжон КирбиДжо БайденСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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