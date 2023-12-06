https://ria.ru/20231206/udobreniya-1914225974.html
Путин: Россия и Саудовская Аравия могут создать компанию по удобрениям
Путин: Россия и Саудовская Аравия могут создать компанию по удобрениям - РИА Новости, 06.12.2023
Путин: Россия и Саудовская Аравия могут создать компанию по удобрениям
Президент России Владимир Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду о возможности создать большую совместную компанию РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:16
2023-12-06T21:16
2023-12-06T21:16
экономика
россия
саудовская аравия
владимир путин
дмитрий мазепин
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914219538_0:88:3484:2048_1920x0_80_0_0_079483c9ea55ad13179efe52551bca05.jpg
ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду о возможности создать большую совместную компанию по производству удобрений. Перед началом официальных переговоров Путин, представляя членов своей делегации, обратил внимание на председателя комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрия Мазепина. "Есть шанс сделать большую совместную компанию", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231206/putin-1914217051.html
россия
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914219538_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_6f972c2d21caa62167e6b56ecda5d81a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, саудовская аравия, владимир путин, дмитрий мазепин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Дмитрий Мазепин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин: Россия и Саудовская Аравия могут создать компанию по удобрениям
Путин: Россия и Саудовская Аравия могут создать большую компанию по удобрениям