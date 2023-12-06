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Путин: Россия и Саудовская Аравия могут создать компанию по удобрениям - РИА Новости, 06.12.2023
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21:16 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/udobreniya-1914225974.html
Путин: Россия и Саудовская Аравия могут создать компанию по удобрениям
Путин: Россия и Саудовская Аравия могут создать компанию по удобрениям - РИА Новости, 06.12.2023
Путин: Россия и Саудовская Аравия могут создать компанию по удобрениям
Президент России Владимир Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду о возможности создать большую совместную компанию РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:16
2023-12-06T21:16
экономика
россия
саудовская аравия
владимир путин
дмитрий мазепин
российский союз промышленников и предпринимателей
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ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду о возможности создать большую совместную компанию по производству удобрений. Перед началом официальных переговоров Путин, представляя членов своей делегации, обратил внимание на председателя комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрия Мазепина. "Есть шанс сделать большую совместную компанию", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231206/putin-1914217051.html
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экономика, россия, саудовская аравия, владимир путин, дмитрий мазепин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Дмитрий Мазепин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин: Россия и Саудовская Аравия могут создать компанию по удобрениям

Путин: Россия и Саудовская Аравия могут создать большую компанию по удобрениям

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияд
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияд
Читать ria.ru в
ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду о возможности создать большую совместную компанию по производству удобрений.
Перед началом официальных переговоров Путин, представляя членов своей делегации, обратил внимание на председателя комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрия Мазепина.
«
"Есть шанс сделать большую совместную компанию", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин в аэропорту Эр-Рияда - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии, заявил Путин
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ЭкономикаРоссияСаудовская АравияВладимир ПутинДмитрий МазепинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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