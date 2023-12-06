https://ria.ru/20231206/udobreniya-1914225974.html

Путин: Россия и Саудовская Аравия могут создать компанию по удобрениям

Путин: Россия и Саудовская Аравия могут создать компанию по удобрениям - РИА Новости, 06.12.2023

Путин: Россия и Саудовская Аравия могут создать компанию по удобрениям

Президент России Владимир Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду о возможности создать большую совместную компанию РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T21:16

2023-12-06T21:16

2023-12-06T21:16

экономика

россия

саудовская аравия

владимир путин

дмитрий мазепин

российский союз промышленников и предпринимателей

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ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду о возможности создать большую совместную компанию по производству удобрений. Перед началом официальных переговоров Путин, представляя членов своей делегации, обратил внимание на председателя комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрия Мазепина. "Есть шанс сделать большую совместную компанию", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231206/putin-1914217051.html

россия

саудовская аравия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, саудовская аравия, владимир путин, дмитрий мазепин, российский союз промышленников и предпринимателей