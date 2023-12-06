https://ria.ru/20231206/uchilische-1914218631.html
Министр культуры и глава Кузбасса посетили Президентское кадетское училище
Министр культуры и глава Кузбасса посетили Президентское кадетское училище - РИА Новости, 06.12.2023
Министр культуры и глава Кузбасса посетили Президентское кадетское училище
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова посетили Президентское кадетское училище, сообщает... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:27
2023-12-06T20:27
2023-12-06T20:39
россия
общество
кемеровская область
ольга любимова
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова посетили Президентское кадетское училище, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. "В Кузбасс с рабочим визитом прибыла министр культуры РФ Ольга Любимова. В преддверии Дня Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря, она совместно с губернатором Сергеем Цивилевым возложила цветы к Мемориалу Воину-Освободителю и посетила Президентское кадетское училище в Кемерове", – говорится в сообщении. "Сейчас непростой момент в истории нашей страны, когда против нас выступает коллективный Запад. И как прежде наши лучшие воины и вся наша страна, объединившись, встала на защиту нашей Родины. Вы — наши будущие защитники Отечества, в чьих жилах течет кровь великих русских воинов, и мы гордимся вами", — сказал воспитанникам училища Сергей Цивилев. Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что Кемеровское президентское кадетское училище находится в непосредственной близости от такого прекрасного места, как Мемориал Воину-Освободителю. "Важно, что такие места силы появляются и сразу становятся для каждого близкими, своими. У вас есть возможность учиться здесь, у таких замечательных педагогов. Уверена, что вы станете высококлассными специалистами и мы все будем гордиться вами", - сказала Ольга Любимова. В соответствии с приказом министерства науки и высшего образования РФ благодарственное письмо вручили преподавателю Кемеровского ПКУ Марии Гончаровой, благодарность объявлена начальнику училища Юрию Гордееву. За отличные успехи в учебе, высокие достижения в спорте и активное участие в военно-патриотических мероприятиях 17 кадетов награждены медалями "Надежда Кузбасса", 13-ти объявлена благодарность губернатора Кузбасса. За доблестное служение Отечеству, значительный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и активное участие в социально значимых мероприятиях региона медалью "За особый вклад в развитие Кузбасса" III степени награждены старший воспитатель (начальник курса) Рамиль Галимуллин и воспитатель учебного курса Александр Греков. Кроме того, за активное участие в жизни училища, инициативу, творческий подход к делу медалью "За достойное воспитание детей" отмечены пятеро активных членов родительского комитета. С приветственными словами выступили участник Великой Отечественной войны, почетный работник угольной промышленности, Герой Кузбасса Анатолий Терехов; участник СВО, кавалер трех орденов Мужества, Герой Кузбасса, депутат Законодательного Собрания Кузбасса Константин Огий. Также в мероприятии приняла участие дочь Героя России Ольги Качуры Алена Карабет и другие защитники Отечества. Кемеровское президентское кадетское училище находится под патронатом Президента России Владимира Путина и Министерства обороны РФ, оно рассчитано на 840 обучающихся. На площади 14 га расположены спальные и учебные корпуса, медпункт, столовая, спортивный комплекс, уличные спортивные площадки, плац. В распоряжении кадетов есть спортивный комплекс площадью более 5,6 тысячи квадратных метров с ледовой ареной и бассейном. Учебные кабинеты оснащены оборудованием для проведения теоретических и практических занятий, проектной и учебно-исследовательской работы, также есть виртуальный полигон для отработки стратегических навыков.
https://ria.ru/20231206/kemerovo-1914217180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, кемеровская область, ольга любимова, сергей цивилев, анатолий терехов
Россия, Общество, Кемеровская область, Ольга Любимова, Сергей Цивилев, анатолий терехов
Министр культуры и глава Кузбасса посетили Президентское кадетское училище
Министр культуры РФ и глава Кузбасса посетили Президентское кадетское училище
КЕМЕРОВО, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова посетили Президентское кадетское училище, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.
«
"В Кузбасс с рабочим визитом прибыла министр культуры РФ
Ольга Любимова. В преддверии Дня Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря, она совместно с губернатором Сергеем Цивилевым возложила цветы к Мемориалу Воину-Освободителю и посетила Президентское кадетское училище в Кемерове", – говорится в сообщении.
«
"Сейчас непростой момент в истории нашей страны, когда против нас выступает коллективный Запад. И как прежде наши лучшие воины и вся наша страна, объединившись, встала на защиту нашей Родины. Вы — наши будущие защитники Отечества, в чьих жилах течет кровь великих русских воинов, и мы гордимся вами", — сказал воспитанникам училища Сергей Цивилев.
Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что Кемеровское президентское кадетское училище находится в непосредственной близости от такого прекрасного места, как Мемориал Воину-Освободителю.
Министр культуры осмотрела культурно-образовательный комплекс в Кемерове
«
"Важно, что такие места силы появляются и сразу становятся для каждого близкими, своими. У вас есть возможность учиться здесь, у таких замечательных педагогов. Уверена, что вы станете высококлассными специалистами и мы все будем гордиться вами", - сказала Ольга Любимова.
В соответствии с приказом министерства науки и высшего образования РФ благодарственное письмо вручили преподавателю Кемеровского ПКУ Марии Гончаровой, благодарность объявлена начальнику училища Юрию Гордееву. За отличные успехи в учебе, высокие достижения в спорте и активное участие в военно-патриотических мероприятиях 17 кадетов награждены медалями "Надежда Кузбасса", 13-ти объявлена благодарность губернатора Кузбасса.
За доблестное служение Отечеству, значительный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и активное участие в социально значимых мероприятиях региона медалью "За особый вклад в развитие Кузбасса" III степени награждены старший воспитатель (начальник курса) Рамиль Галимуллин и воспитатель учебного курса Александр Греков.
Кроме того, за активное участие в жизни училища, инициативу, творческий подход к делу медалью "За достойное воспитание детей" отмечены пятеро активных членов родительского комитета.
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С приветственными словами выступили участник Великой Отечественной войны, почетный работник угольной промышленности, Герой Кузбасса Анатолий Терехов
; участник СВО, кавалер трех орденов Мужества, Герой Кузбасса, депутат Законодательного Собрания Кузбасса Константин Огий. Также в мероприятии приняла участие дочь Героя России Ольги Качуры
Алена Карабет и другие защитники Отечества.
Кемеровское президентское кадетское училище находится под патронатом Президента России Владимира Путина
и Министерства обороны РФ, оно рассчитано на 840 обучающихся. На площади 14 га расположены спальные и учебные корпуса, медпункт, столовая, спортивный комплекс, уличные спортивные площадки, плац. В распоряжении кадетов есть спортивный комплекс площадью более 5,6 тысячи квадратных метров с ледовой ареной и бассейном. Учебные кабинеты оснащены оборудованием для проведения теоретических и практических занятий, проектной и учебно-исследовательской работы, также есть виртуальный полигон для отработки стратегических навыков.