https://ria.ru/20231206/turtsiya-1914035765.html

Турецкие СМИ ждут задержаний агентов израильской разведки в стране

Турецкие СМИ ждут задержаний агентов израильской разведки в стране - РИА Новости, 06.12.2023

Турецкие СМИ ждут задержаний агентов израильской разведки в стране

Израильская разведка ("Моссад") неоднократно пыталась вербовать агентов в Турции и готовила операции, в скором времени можно ожидать задержаний ее членов, пишут РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T09:18

2023-12-06T09:18

2023-12-06T09:18

в мире

турция

израиль

ливан

моссад

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Израильская разведка ("Моссад") неоднократно пыталась вербовать агентов в Турции и готовила операции, в скором времени можно ожидать задержаний ее членов, пишут в среду турецкие СМИ. Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников писала, что спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе. В частности, якобы разрабатываются планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре. При этом турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники в разведывательных органах страны сообщал, что турецкая разведка предупредила Израиль о "серьезных последствиях" в случае преследования членов ХАМАС, живущих в Турции. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил во вторник, что какие-либо атаки израильской разведки против лидеров ХАМАС на территории Турции недопустимы, в случае такого события Израиль заплатит "высокую цену". Турецкое издание Hürriyet считает вполне вероятными задержания членов израильской разведки уже в ближайшее время, утверждая, что еще "в прошлом году 7 человек из израильской разведки были пойманы за шею и брошены в тюрьму". "Не удивляйтесь, если в ближайшие дни вы услышите, что кого-то из израильской разведки посадили в тюрьму", - написал близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. По его мнению, Национальная разведывательная организация Турции (MİT) уже сделала необходимое предупреждение Израилю и в случае продолжения такой работы ответ будет уже "не только на словах, но и на деле". Газета Milliyet утверждает, что в действительности "Моссад" уже давно пытается работать на турецкой территории, в частности предпринимая попытки вербовать агентов и проводить операции. "Моссад" пытался проникнуть вовнутрь, заманивая палестинских студентов из малообеспеченных семей, живущих в Турции. Тем не менее MİT в течение 1,5 лет предоставляла "Моссад" ложную информацию", - пишет издание. Новостью же в случае с преследованием в других странах лидеров ХАМАС, по утверждению газеты, является якобы объявление израильской разведкой "о своем намерении пойти настолько далеко, чтобы организовать убийство". "А это структура, которая провела множество глобальных операций", - указывает издание, подчеркивая серьезность данной темы, одной из самых злободневных в настоящий момент в турецкой прессе.

https://ria.ru/20231205/turtsiya-1913791576.html

https://ria.ru/20231122/mossad-1911209143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, израиль, ливан, моссад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году