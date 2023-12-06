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Турецкие СМИ ждут задержаний агентов израильской разведки в стране - РИА Новости, 06.12.2023
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09:18 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/turtsiya-1914035765.html
Турецкие СМИ ждут задержаний агентов израильской разведки в стране
Турецкие СМИ ждут задержаний агентов израильской разведки в стране - РИА Новости, 06.12.2023
Турецкие СМИ ждут задержаний агентов израильской разведки в стране
Израильская разведка ("Моссад") неоднократно пыталась вербовать агентов в Турции и готовила операции, в скором времени можно ожидать задержаний ее членов, пишут РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T09:18
2023-12-06T09:18
в мире
турция
израиль
ливан
моссад
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Израильская разведка ("Моссад") неоднократно пыталась вербовать агентов в Турции и готовила операции, в скором времени можно ожидать задержаний ее членов, пишут в среду турецкие СМИ. Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников писала, что спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе. В частности, якобы разрабатываются планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре. При этом турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники в разведывательных органах страны сообщал, что турецкая разведка предупредила Израиль о "серьезных последствиях" в случае преследования членов ХАМАС, живущих в Турции. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил во вторник, что какие-либо атаки израильской разведки против лидеров ХАМАС на территории Турции недопустимы, в случае такого события Израиль заплатит "высокую цену". Турецкое издание Hürriyet считает вполне вероятными задержания членов израильской разведки уже в ближайшее время, утверждая, что еще "в прошлом году 7 человек из израильской разведки были пойманы за шею и брошены в тюрьму". "Не удивляйтесь, если в ближайшие дни вы услышите, что кого-то из израильской разведки посадили в тюрьму", - написал близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. По его мнению, Национальная разведывательная организация Турции (MİT) уже сделала необходимое предупреждение Израилю и в случае продолжения такой работы ответ будет уже "не только на словах, но и на деле". Газета Milliyet утверждает, что в действительности "Моссад" уже давно пытается работать на турецкой территории, в частности предпринимая попытки вербовать агентов и проводить операции. "Моссад" пытался проникнуть вовнутрь, заманивая палестинских студентов из малообеспеченных семей, живущих в Турции. Тем не менее MİT в течение 1,5 лет предоставляла "Моссад" ложную информацию", - пишет издание. Новостью же в случае с преследованием в других странах лидеров ХАМАС, по утверждению газеты, является якобы объявление израильской разведкой "о своем намерении пойти настолько далеко, чтобы организовать убийство". "А это структура, которая провела множество глобальных операций", - указывает издание, подчеркивая серьезность данной темы, одной из самых злободневных в настоящий момент в турецкой прессе.
https://ria.ru/20231205/turtsiya-1913791576.html
https://ria.ru/20231122/mossad-1911209143.html
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в мире, турция, израиль, ливан, моссад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Израиль, Ливан, Моссад, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турецкие СМИ ждут задержаний агентов израильской разведки в стране

Турецкие СМИ: "Моссад" пытался вербовать агентов в Турции и готовил операции

© iStock.com / blooduaКрепость Хисар в Анкаре, Турция
Крепость Хисар в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© iStock.com / bloodua
Крепость Хисар в Анкаре, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Израильская разведка ("Моссад") неоднократно пыталась вербовать агентов в Турции и готовила операции, в скором времени можно ожидать задержаний ее членов, пишут в среду турецкие СМИ.
Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников писала, что спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе. В частности, якобы разрабатываются планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре. При этом турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники в разведывательных органах страны сообщал, что турецкая разведка предупредила Израиль о "серьезных последствиях" в случае преследования членов ХАМАС, живущих в Турции.
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Турция скоро начнет операции против израильской разведки, уверен аналитик
5 декабря, 07:13
Глава МВД Турции Али Ерликая заявил во вторник, что какие-либо атаки израильской разведки против лидеров ХАМАС на территории Турции недопустимы, в случае такого события Израиль заплатит "высокую цену".
Турецкое издание Hürriyet считает вполне вероятными задержания членов израильской разведки уже в ближайшее время, утверждая, что еще "в прошлом году 7 человек из израильской разведки были пойманы за шею и брошены в тюрьму".
"Не удивляйтесь, если в ближайшие дни вы услышите, что кого-то из израильской разведки посадили в тюрьму", - написал близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
По его мнению, Национальная разведывательная организация Турции (MİT) уже сделала необходимое предупреждение Израилю и в случае продолжения такой работы ответ будет уже "не только на словах, но и на деле".
Газета Milliyet утверждает, что в действительности "Моссад" уже давно пытается работать на турецкой территории, в частности предпринимая попытки вербовать агентов и проводить операции.
"Моссад" пытался проникнуть вовнутрь, заманивая палестинских студентов из малообеспеченных семей, живущих в Турции. Тем не менее MİT в течение 1,5 лет предоставляла "Моссад" ложную информацию", - пишет издание.
Новостью же в случае с преследованием в других странах лидеров ХАМАС, по утверждению газеты, является якобы объявление израильской разведкой "о своем намерении пойти настолько далеко, чтобы организовать убийство".
"А это структура, которая провела множество глобальных операций", - указывает издание, подчеркивая серьезность данной темы, одной из самых злободневных в настоящий момент в турецкой прессе.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Нетаньяху поручил Моссаду действовать против лидеров ХАМАС по всему миру
22 ноября, 23:52
 
В миреТурцияИзраильЛиванМоссадХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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