Музей космонавтики и гостиничный оператор займутся развитием туризма
Музей космонавтики и Cosmos Hotel Group займутся развитием туризма и культуры
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки Останкинской телебашни на гостиницу "Космос" и монумент "Покорителям космоса"
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Крупнейший российский гостиничный оператор Cosmos Hotel Group договорился о сотрудничестве с Музеем космонавтики по линии туризма и культуры, сообщили в пресс-службе Cosmos.
Там уточнили, что между музеем и оператором был подписан двухсторонний план-график по нескольким направлениям сотрудничества на 2023-2024 годы. Так, в легендарной гостинице на ВДНХ открылся бутик с мерчем от Роскосмоса.
"Совместные проекты с Музеем космонавтики и госкорпорацией "Роскосмос" являются для нас знаковыми. Название нашей компании также имеет прямое отношение к космосу, а отель на ВДНХ уже давно стал легендой Москвы", – рассказал президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, слова которого приводятся в сообщении.
В компании отметили, что, в частности, синергия Cosmos Moscow VDNH Hotel с Музеем космонавтики предоставит новые интересные форматы для отдыха и познавательного туризма для москвичей и гостей столицы.
"В рамках коллаборации музея и отеля запланирован ряд проектов, в числе которых открытие музейного модуля от Музея космонавтики в локации отеля, создание программы лояльности для партнеров, бесплатные экскурсии по отелю, прямые трансляции с Байконура на больших экранах в отеле", – рассказали в компании.
Cosmos Hotel Group – крупнейший гостиничный оператор России, входит в структуру АФК "Система". Отельный бренд был создан в 2018 году. В портфель компании входят около 40 отелей в 20 городах страны.