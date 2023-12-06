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Музей космонавтики и гостиничный оператор займутся развитием туризма - РИА Новости, 06.12.2023
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Туризм
 
11:08 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/turizm-1914047495.html
Музей космонавтики и гостиничный оператор займутся развитием туризма
Музей космонавтики и гостиничный оператор займутся развитием туризма - РИА Новости, 06.12.2023
Музей космонавтики и гостиничный оператор займутся развитием туризма
Крупнейший российский гостиничный оператор Cosmos Hotel Group договорился о сотрудничестве с Музеем космонавтики по линии туризма и культуры, сообщили в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:08
2023-12-06T11:08
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Крупнейший российский гостиничный оператор Cosmos Hotel Group договорился о сотрудничестве с Музеем космонавтики по линии туризма и культуры, сообщили в пресс-службе Cosmos. Там уточнили, что между музеем и оператором был подписан двухсторонний план-график по нескольким направлениям сотрудничества на 2023-2024 годы. Так, в легендарной гостинице на ВДНХ открылся бутик с мерчем от Роскосмоса. "Совместные проекты с Музеем космонавтики и госкорпорацией "Роскосмос" являются для нас знаковыми. Название нашей компании также имеет прямое отношение к космосу, а отель на ВДНХ уже давно стал легендой Москвы", – рассказал президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, слова которого приводятся в сообщении. В компании отметили, что, в частности, синергия Cosmos Moscow VDNH Hotel с Музеем космонавтики предоставит новые интересные форматы для отдыха и познавательного туризма для москвичей и гостей столицы. "В рамках коллаборации музея и отеля запланирован ряд проектов, в числе которых открытие музейного модуля от Музея космонавтики в локации отеля, создание программы лояльности для партнеров, бесплатные экскурсии по отелю, прямые трансляции с Байконура на больших экранах в отеле", – рассказали в компании. Cosmos Hotel Group – крупнейший гостиничный оператор России, входит в структуру АФК "Система". Отельный бренд был создан в 2018 году. В портфель компании входят около 40 отелей в 20 городах страны.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, АФК "Система", Роскосмос, ВДНХ, Отели, Музеи
Музей космонавтики и гостиничный оператор займутся развитием туризма

Музей космонавтики и Cosmos Hotel Group займутся развитием туризма и культуры

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки Останкинской телебашни на гостиницу "Космос" и монумент "Покорителям космоса"
Вид со смотровой площадки Останкинской телебашни на гостиницу Космос и монумент Покорителям космоса - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Крупнейший российский гостиничный оператор Cosmos Hotel Group договорился о сотрудничестве с Музеем космонавтики по линии туризма и культуры, сообщили в пресс-службе Cosmos.
Там уточнили, что между музеем и оператором был подписан двухсторонний план-график по нескольким направлениям сотрудничества на 2023-2024 годы. Так, в легендарной гостинице на ВДНХ открылся бутик с мерчем от Роскосмоса.
"Совместные проекты с Музеем космонавтики и госкорпорацией "Роскосмос" являются для нас знаковыми. Название нашей компании также имеет прямое отношение к космосу, а отель на ВДНХ уже давно стал легендой Москвы", – рассказал президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, слова которого приводятся в сообщении.
В компании отметили, что, в частности, синергия Cosmos Moscow VDNH Hotel с Музеем космонавтики предоставит новые интересные форматы для отдыха и познавательного туризма для москвичей и гостей столицы.
"В рамках коллаборации музея и отеля запланирован ряд проектов, в числе которых открытие музейного модуля от Музея космонавтики в локации отеля, создание программы лояльности для партнеров, бесплатные экскурсии по отелю, прямые трансляции с Байконура на больших экранах в отеле", – рассказали в компании.
Cosmos Hotel Group – крупнейший гостиничный оператор России, входит в структуру АФК "Система". Отельный бренд был создан в 2018 году. В портфель компании входят около 40 отелей в 20 городах страны.
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