https://ria.ru/20231206/tuman-1914240012.html
В Москве ожидается туман с часу ночи до девяти утра четверга
В Москве ожидается туман с часу ночи до девяти утра четверга - РИА Новости, 07.12.2023
В Москве ожидается туман с часу ночи до девяти утра четверга
Сильный туман ожидается в Москве с часу ночи четверга и до 9 утра, водителей призывают быть внимательнее, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-06T23:58
2023-12-06T23:58
2023-12-07T00:40
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сильный туман ожидается в Москве с часу ночи четверга и до 9 утра, водителей призывают быть внимательнее, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 01.00 до 09.00 часов 7 декабря местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений. В случае необходимости следует незамедлительно набирать номер "101" или единый телефон доверия ГУМЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
В Москве ожидается туман с часу ночи до девяти утра четверга
В Москве ожидается сильный туман с часу ночи до девяти утра четверга