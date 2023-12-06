Рейтинг@Mail.ru
В Москве ожидается туман с часу ночи до девяти утра четверга - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 06.12.2023 (обновлено: 00:40 07.12.2023)
https://ria.ru/20231206/tuman-1914240012.html
В Москве ожидается туман с часу ночи до девяти утра четверга
В Москве ожидается туман с часу ночи до девяти утра четверга - РИА Новости, 07.12.2023
В Москве ожидается туман с часу ночи до девяти утра четверга
Сильный туман ожидается в Москве с часу ночи четверга и до 9 утра, водителей призывают быть внимательнее, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-06T23:58
2023-12-07T00:40
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20386/76/203867632_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6ea1cf93ba20da1079a0d2a8b719f6d7.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сильный туман ожидается в Москве с часу ночи четверга и до 9 утра, водителей призывают быть внимательнее, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 01.00 до 09.00 часов 7 декабря местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений. В случае необходимости следует незамедлительно набирать номер "101" или единый телефон доверия ГУМЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.
https://ria.ru/20231206/sneg-1914065068.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20386/76/203867632_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_30ad91a595acb43de3a3ef11512393f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
В Москве ожидается туман с часу ночи до девяти утра четверга

В Москве ожидается сильный туман с часу ночи до девяти утра четверга

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Виды Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сильный туман ожидается в Москве с часу ночи четверга и до 9 утра, водителей призывают быть внимательнее, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
«
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 01.00 до 09.00 часов 7 декабря местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений. В случае необходимости следует незамедлительно набирать номер "101" или единый телефон доверия ГУМЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.
Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Вчера, 11:26
 
МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала