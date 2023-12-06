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Губернатор Рязанской области посетил Центр социального развития - РИА Новости, 06.12.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
19:53 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/tsentr-1914212874.html
Губернатор Рязанской области посетил Центр социального развития
Губернатор Рязанской области посетил Центр социального развития - РИА Новости, 06.12.2023
Губернатор Рязанской области посетил Центр социального развития
Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил созданный в Рязани Центр социального развития, который работает с семьями, воспитывающими детей с... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T19:53
2023-12-06T19:53
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил созданный в Рязани Центр социального развития, который работает с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями, сообщила пресс-служба правительства региона. "Центр социального развития… в настоящее время выполняет функции комплексного сопровождения и реабилитации детей и молодых людей с ограничениями по здоровью. Центр является координатором межведомственного взаимодействия учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта в работе по социальному кураторству таких семей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в центре проводятся занятия с педагогами, логопедами, психологами, тренерами по адаптивной физкультуре, организуются консультативные визиты к врачам-специалистам. Разрабатываются индивидуальные маршрутные карты комплексного сопровождения ребенка. На обслуживании в центре состоят сейчас 750 человек. Губернатор ознакомился с деятельностью координаторов центра, посетил отделение дневного пребывания, спортивный, актовый залы, мастерские, кабинет работы с психологом. Павел Малков отметил, что Центр социального развития – это место, куда можно прийти с любым вопросом семьям, где есть дети с проблемами по здоровью. "Самое главное, что я здесь увидел, – горящие глаза у персонала, у воспитателей, преподавателей, улыбки на лицах детей, им здесь по-настоящему интересно. Конечно, центр должен развиваться дальше, нужно ставить новые цели и задачи. Со стороны правительства региона Центр социального развития мы будем поддерживать во всем", – цитирует губернатора его пресс-служба. Глава региона предложил проработать возможности направления детей на специальное лечение, в том числе в другие регионы. "Надо, чтобы ребята получали квалифицированную высокотехнологичную помощь. Возможности есть, в стране работают специализированные центры высокого уровня. Если какому-то ребенку будут необходимы услуги таких центров в дальнейшем, после обследования здесь, в регионе, мы готовы в этом вопросе помогать", – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20231129/avtobusy-1912695837.html
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рязанская область, павел малков, рязань
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, Рязань
Губернатор Рязанской области посетил Центр социального развития

Павел Малков посетил Центр социального развития для детей с ограничениями

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил созданный в Рязани Центр социального развития, который работает с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Центр социального развития… в настоящее время выполняет функции комплексного сопровождения и реабилитации детей и молодых людей с ограничениями по здоровью. Центр является координатором межведомственного взаимодействия учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта в работе по социальному кураторству таких семей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в центре проводятся занятия с педагогами, логопедами, психологами, тренерами по адаптивной физкультуре, организуются консультативные визиты к врачам-специалистам. Разрабатываются индивидуальные маршрутные карты комплексного сопровождения ребенка. На обслуживании в центре состоят сейчас 750 человек.
Губернатор ознакомился с деятельностью координаторов центра, посетил отделение дневного пребывания, спортивный, актовый залы, мастерские, кабинет работы с психологом. Павел Малков отметил, что Центр социального развития – это место, куда можно прийти с любым вопросом семьям, где есть дети с проблемами по здоровью.
"Самое главное, что я здесь увидел, – горящие глаза у персонала, у воспитателей, преподавателей, улыбки на лицах детей, им здесь по-настоящему интересно. Конечно, центр должен развиваться дальше, нужно ставить новые цели и задачи. Со стороны правительства региона Центр социального развития мы будем поддерживать во всем", – цитирует губернатора его пресс-служба.
Глава региона предложил проработать возможности направления детей на специальное лечение, в том числе в другие регионы. "Надо, чтобы ребята получали квалифицированную высокотехнологичную помощь. Возможности есть, в стране работают специализированные центры высокого уровня. Если какому-то ребенку будут необходимы услуги таких центров в дальнейшем, после обследования здесь, в регионе, мы готовы в этом вопросе помогать", – подчеркнул губернатор.
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