В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyБетонный навес с надписью "укрытие" в одном из украинских городов
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Бетонный навес с надписью "укрытие" в одном из украинских городов. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным, тревогу сперва объявили в подконтрольной ВСУ части Херсонской области (в 17.18 мск), в 17.49 тревога распространилась на все остальные регионы.
Ранее в среду воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, она продлилась почти два часа.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.