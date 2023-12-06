https://ria.ru/20231206/trevoga-1914106160.html

По всей Украине объявили воздушную тревогу

По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.12.2023

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:55

2023-12-06T13:55

2023-12-06T13:57

специальная военная операция на украине

украина

в мире

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, тревога во всех регионах страны прозвучала практически одновременно – в 13.53 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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украина, в мире, вооруженные силы рф