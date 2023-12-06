https://ria.ru/20231206/travma-1914180225.html

В Чувашии пятерых детей госпитализировали после катания на тюбингах

В Чувашии пятерых детей госпитализировали после катания на тюбингах - РИА Новости, 06.12.2023

В Чувашии пятерых детей госпитализировали после катания на тюбингах

Разрыв печени, травмы лица, перелом бедра – с такими диагнозами госпитализировали пятерых детей в Чувашии в минувшие выходные после катания на тюбингах, сообщил РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:57

2023-12-06T17:57

2023-12-06T17:57

происшествия

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Разрыв печени, травмы лица, перелом бедра – с такими диагнозами госпитализировали пятерых детей в Чувашии в минувшие выходные после катания на тюбингах, сообщил минздрав республики. "Только за последние выходные в травмпункт Республиканской детской клинической больницы обратилось 5 пациентов с переломами и ушибами после катания с горок на популярных "ватрушках". Пятилетний мальчик лежит в больнице с переломом бедра. Ему провели операцию, впереди - долгая реабилитация. Еще один пострадавший катался с горки на "ватрушке", не смог затормозить и влетел в скамейку во дворе. Сильно ударился лицом, попал в отделение оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии", - говорится в сообщении. Сильнее всех при катании на "ватрушке" пострадала девятилетняя девочка. Она каталась на тюбинге с горки, слетела с него и ударилась животом об скамейку. "Последствия удара – массивная травма внутренних органов с внутрибрюшным кровотечением, разрыв печени и поджелудочной железы, ушиб почки и селезенки. Ребенку экстренно провели сложнейшую реконструктивную операцию", - отмечается в сообщении. Как отметил заведующий травматологическим отделением Республиканской детской клинической больницы Игорь Ластухин, сейчас в отделении травматологии практически все пациенты — любители кататься на ватрушках в необорудованных местах. "Кто-то врезался в дерево, кто-то в бетонные ограждения. Сплошные ушибы, сотрясения и переломы. Одна травма страшнее другой. Родители совсем не знают, что такое техника безопасности и почему ее надо соблюдать. И не учат этому своих детей", - констатировал врач.

https://ria.ru/20231130/sanprosvet-1912637420.html

https://ria.ru/20231120/vrachi-1910595393.html

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, чувашская республика (чувашия)