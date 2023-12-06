https://ria.ru/20231206/travma-1914180225.html
В Чувашии пятерых детей госпитализировали после катания на тюбингах
В Чувашии пятерых детей госпитализировали после катания на тюбингах - РИА Новости, 06.12.2023
В Чувашии пятерых детей госпитализировали после катания на тюбингах
Разрыв печени, травмы лица, перелом бедра – с такими диагнозами госпитализировали пятерых детей в Чувашии в минувшие выходные после катания на тюбингах, сообщил РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:57
2023-12-06T17:57
2023-12-06T17:57
происшествия
чувашская республика (чувашия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842521576_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1496248efcc71c28c7e17662ed36a0e2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Разрыв печени, травмы лица, перелом бедра – с такими диагнозами госпитализировали пятерых детей в Чувашии в минувшие выходные после катания на тюбингах, сообщил минздрав республики. "Только за последние выходные в травмпункт Республиканской детской клинической больницы обратилось 5 пациентов с переломами и ушибами после катания с горок на популярных "ватрушках". Пятилетний мальчик лежит в больнице с переломом бедра. Ему провели операцию, впереди - долгая реабилитация. Еще один пострадавший катался с горки на "ватрушке", не смог затормозить и влетел в скамейку во дворе. Сильно ударился лицом, попал в отделение оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии", - говорится в сообщении. Сильнее всех при катании на "ватрушке" пострадала девятилетняя девочка. Она каталась на тюбинге с горки, слетела с него и ударилась животом об скамейку. "Последствия удара – массивная травма внутренних органов с внутрибрюшным кровотечением, разрыв печени и поджелудочной железы, ушиб почки и селезенки. Ребенку экстренно провели сложнейшую реконструктивную операцию", - отмечается в сообщении. Как отметил заведующий травматологическим отделением Республиканской детской клинической больницы Игорь Ластухин, сейчас в отделении травматологии практически все пациенты — любители кататься на ватрушках в необорудованных местах. "Кто-то врезался в дерево, кто-то в бетонные ограждения. Сплошные ушибы, сотрясения и переломы. Одна травма страшнее другой. Родители совсем не знают, что такое техника безопасности и почему ее надо соблюдать. И не учат этому своих детей", - констатировал врач.
https://ria.ru/20231130/sanprosvet-1912637420.html
https://ria.ru/20231120/vrachi-1910595393.html
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842521576_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_353ddb1e6e68a5b2189013d4064f2775.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии пятерых детей госпитализировали после катания на тюбингах
Минздрав: в Чувашии пятерых детей госпитализировали после катания на тюбингах
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости.
Разрыв печени, травмы лица, перелом бедра – с такими диагнозами госпитализировали пятерых детей в Чувашии в минувшие выходные после катания на тюбингах, сообщил минздрав
республики.
"Только за последние выходные в травмпункт Республиканской детской клинической больницы обратилось 5 пациентов с переломами и ушибами после катания с горок на популярных "ватрушках". Пятилетний мальчик лежит в больнице с переломом бедра. Ему провели операцию, впереди - долгая реабилитация. Еще один пострадавший катался с горки на "ватрушке", не смог затормозить и влетел в скамейку во дворе. Сильно ударился лицом, попал в отделение оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии", - говорится в сообщении.
Опасные сосульки, коварные "ватрушки". Врачи разобрали риски зимних забав
Сильнее всех при катании на "ватрушке" пострадала девятилетняя девочка. Она каталась на тюбинге с горки, слетела с него и ударилась животом об скамейку.
"Последствия удара – массивная травма внутренних органов с внутрибрюшным кровотечением, разрыв печени и поджелудочной железы, ушиб почки и селезенки. Ребенку экстренно провели сложнейшую реконструктивную операцию", - отмечается в сообщении.
Как отметил заведующий травматологическим отделением Республиканской детской клинической больницы Игорь Ластухин, сейчас в отделении травматологии практически все пациенты — любители кататься на ватрушках в необорудованных местах. "Кто-то врезался в дерево, кто-то в бетонные ограждения. Сплошные ушибы, сотрясения и переломы. Одна травма страшнее другой. Родители совсем не знают, что такое техника безопасности и почему ее надо соблюдать. И не учат этому своих детей", - констатировал врач.
Российские врачи спасли подростка, сильно поранившего лицо бензопилой