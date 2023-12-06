https://ria.ru/20231206/transport-1914028937.html

В Хакасии из-за непогоды ограничили движение пассажирского транспорта

В Хакасии из-за непогоды ограничили движение пассажирского транспорта - РИА Новости, 06.12.2023

В Хакасии из-за непогоды ограничили движение пассажирского транспорта

Из-за неблагоприятной погоды на нескольких дорогах Хакасии ограничили движение пассажирского автотранспорта, сообщается на странице регионального главка ГИБДД в РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T08:17

2023-12-06T08:17

2023-12-06T08:17

гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика хакасия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148291/71/1482917130_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_60f4acdf865af88b6644a810967e77de.jpg

КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Из-за неблагоприятной погоды на нескольких дорогах Хакасии ограничили движение пассажирского автотранспорта, сообщается на странице регионального главка ГИБДД в социальной сети "ВКонтакте". "Из-за неблагоприятных погодных условий введено ограничение движения пассажирского транспорта по дорогам Абакан-Ак-Довурак, Белый Яр-Бея-Аскиз и Ачинск-Ужур-Шира-Троицкое", - говорится в сообщении. Ранее региональный главк МЧС предупредил, что в республике в среду и ночью в четверг ожидается очень сильный северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, местами 25 метров в секунду и более, метель, снег, резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов и более, гололедица.

https://ria.ru/20231205/kholod-1913872355.html

республика хакасия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика хакасия, происшествия