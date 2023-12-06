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В Хакасии из-за непогоды ограничили движение пассажирского транспорта - РИА Новости, 06.12.2023
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08:17 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/transport-1914028937.html
В Хакасии из-за непогоды ограничили движение пассажирского транспорта
В Хакасии из-за непогоды ограничили движение пассажирского транспорта - РИА Новости, 06.12.2023
В Хакасии из-за непогоды ограничили движение пассажирского транспорта
Из-за неблагоприятной погоды на нескольких дорогах Хакасии ограничили движение пассажирского автотранспорта, сообщается на странице регионального главка ГИБДД в РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T08:17
2023-12-06T08:17
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика хакасия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Из-за неблагоприятной погоды на нескольких дорогах Хакасии ограничили движение пассажирского автотранспорта, сообщается на странице регионального главка ГИБДД в социальной сети "ВКонтакте". "Из-за неблагоприятных погодных условий введено ограничение движения пассажирского транспорта по дорогам Абакан-Ак-Довурак, Белый Яр-Бея-Аскиз и Ачинск-Ужур-Шира-Троицкое", - говорится в сообщении. Ранее региональный главк МЧС предупредил, что в республике в среду и ночью в четверг ожидается очень сильный северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, местами 25 метров в секунду и более, метель, снег, резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов и более, гололедица.
https://ria.ru/20231205/kholod-1913872355.html
республика хакасия
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гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика хакасия, происшествия
ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Хакасия, Происшествия
В Хакасии из-за непогоды ограничили движение пассажирского транспорта

В Хакасии из-за снега и ветра ограничили движение пассажирского транспорта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрохожие переходят дорогу в Москве во время снегопада
Прохожие переходят дорогу в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Прохожие переходят дорогу в Москве во время снегопада. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Из-за неблагоприятной погоды на нескольких дорогах Хакасии ограничили движение пассажирского автотранспорта, сообщается на странице регионального главка ГИБДД в социальной сети "ВКонтакте".
"Из-за неблагоприятных погодных условий введено ограничение движения пассажирского транспорта по дорогам Абакан-Ак-Довурак, Белый Яр-Бея-Аскиз и Ачинск-Ужур-Шира-Троицкое", - говорится в сообщении.
Ранее региональный главк МЧС предупредил, что в республике в среду и ночью в четверг ожидается очень сильный северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, местами 25 метров в секунду и более, метель, снег, резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов и более, гололедица.
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ГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ХакасияПроисшествия
 
 
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