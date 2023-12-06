https://ria.ru/20231206/transport-1914028937.html
В Хакасии из-за непогоды ограничили движение пассажирского транспорта
В Хакасии из-за непогоды ограничили движение пассажирского транспорта - РИА Новости, 06.12.2023
В Хакасии из-за непогоды ограничили движение пассажирского транспорта
Из-за неблагоприятной погоды на нескольких дорогах Хакасии ограничили движение пассажирского автотранспорта, сообщается на странице регионального главка ГИБДД в РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T08:17
2023-12-06T08:17
2023-12-06T08:17
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика хакасия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148291/71/1482917130_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_60f4acdf865af88b6644a810967e77de.jpg
КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Из-за неблагоприятной погоды на нескольких дорогах Хакасии ограничили движение пассажирского автотранспорта, сообщается на странице регионального главка ГИБДД в социальной сети "ВКонтакте". "Из-за неблагоприятных погодных условий введено ограничение движения пассажирского транспорта по дорогам Абакан-Ак-Довурак, Белый Яр-Бея-Аскиз и Ачинск-Ужур-Шира-Троицкое", - говорится в сообщении. Ранее региональный главк МЧС предупредил, что в республике в среду и ночью в четверг ожидается очень сильный северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, местами 25 метров в секунду и более, метель, снег, резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов и более, гололедица.
https://ria.ru/20231205/kholod-1913872355.html
республика хакасия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148291/71/1482917130_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_238d2f881049408c1cb76b326626ed63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика хакасия, происшествия
ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Хакасия, Происшествия
В Хакасии из-за непогоды ограничили движение пассажирского транспорта
В Хакасии из-за снега и ветра ограничили движение пассажирского транспорта