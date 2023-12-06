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Трамп пообещал не становиться диктатором - РИА Новости, 06.12.2023
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05:41 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/tramp-1914019786.html
Трамп пообещал не становиться диктатором
Трамп пообещал не становиться диктатором - РИА Новости, 06.12.2023
Трамп пообещал не становиться диктатором
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал не стать диктатором в случае победы на выборах. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T05:41
2023-12-06T05:41
в мире
айова
дональд трамп
сша
джорджия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал не стать диктатором в случае победы на выборах. "Нет, нет, нет. Кроме первого дня: когда я закрою границу и начну бурение. Кроме этого, я не буду диктатором", - заявил Трамп на встрече со сторонниками в штате Айова. Трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News. Президент США Джо Байден ранее на встрече со спонсорами предупредил, что Трамп будет "мстить" в случае победы на выборах. Сам Трамп отметил, что злоупотребляют властью как раз руководящие страной в данный момент демократы. "Что случилось с нами, никогда раньше не происходило. Из-за ерунды нам предъявили обвинения. Меня обвинили по четырем делам", - сказал Трамп. Трампу в последнее время было предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения. Трамп стал первым президентом, бывшим или действующим, с фотографией из тюремной картотеки: снимок сделали в рамках разбирательства по одному из дел в штате Джорджия. Айова начинает сезон предварительных выборов в рамках президентской кампании. Конференция республиканцев пройдет 15 января 2024 года, будут определены 40 делегатов на национальный партийный съезд, которые распределяться между кандидатами на высший государственный пост пропорционально на основе общего голосования в штате. Социологи прочат победу Трампа в Айове с половиной и более голосов. Собрание демократов пройдет также 15 января, но голоса будут приниматься по почте до "супервторника" 5 марта. На национальный съезд поедут 46 делегатов от штата.
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в мире, айова, дональд трамп, сша, джорджия, джо байден
В мире, Айова, Дональд Трамп, США, Джорджия, Джо Байден
Трамп пообещал не становиться диктатором

Трамп пообещал не стать диктатором в случае победы на выборах

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал не стать диктатором в случае победы на выборах.
«
"Нет, нет, нет. Кроме первого дня: когда я закрою границу и начну бурение. Кроме этого, я не буду диктатором", - заявил Трамп на встрече со сторонниками в штате Айова. Трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News.
Президент США Джо Байден ранее на встрече со спонсорами предупредил, что Трамп будет "мстить" в случае победы на выборах.
Сам Трамп отметил, что злоупотребляют властью как раз руководящие страной в данный момент демократы. "Что случилось с нами, никогда раньше не происходило. Из-за ерунды нам предъявили обвинения. Меня обвинили по четырем делам", - сказал Трамп.
Трампу в последнее время было предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.
Трамп стал первым президентом, бывшим или действующим, с фотографией из тюремной картотеки: снимок сделали в рамках разбирательства по одному из дел в штате Джорджия.
Айова начинает сезон предварительных выборов в рамках президентской кампании. Конференция республиканцев пройдет 15 января 2024 года, будут определены 40 делегатов на национальный партийный съезд, которые распределяться между кандидатами на высший государственный пост пропорционально на основе общего голосования в штате. Социологи прочат победу Трампа в Айове с половиной и более голосов. Собрание демократов пройдет также 15 января, но голоса будут приниматься по почте до "супервторника" 5 марта. На национальный съезд поедут 46 делегатов от штата.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Трамп назвал "истинное" глобальное потепление, которого всем надо бояться
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В миреАйоваДональд ТрампСШАДжорджияДжо Байден
 
 
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