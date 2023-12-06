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Президент ОАЭ оценил рост торгового оборота с Россией за прошлый год - РИА Новости, 06.12.2023
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14:56 06.12.2023 (обновлено: 15:23 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/tovarooborot-1914127656.html
Президент ОАЭ оценил рост торгового оборота с Россией за прошлый год
Президент ОАЭ оценил рост торгового оборота с Россией за прошлый год - РИА Новости, 06.12.2023
Президент ОАЭ оценил рост торгового оборота с Россией за прошлый год
Президент ОАЭ отметил, что за 2022 год ненефтяной торговый оборот между двумя странами вырос почти на 109%. Об этом он заявил в среду в начале переговоров с... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:56
2023-12-06T15:23
оаэ
россия
владимир путин
экономика
абу-даби
цены на нефть
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ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Президент ОАЭ отметил, что за 2022 год ненефтяной торговый оборот между двумя странами вырос почти на 109%. Об этом он заявил в среду в начале переговоров с российским лидером во время его визита в Абу-Даби."Этот беспрецедентный скачок говорит об особом характере отношений между нашими странами", - сказал Аль Нахайян.Он указал, что ОАЭ "рассчитывают продолжать совместную работу и развивать сотрудничество с Россией в энергетике, инфраструктурных проектах и передовых технологиях".
https://ria.ru/20231206/putin-1914120978.html
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оаэ, россия, владимир путин, экономика, абу-даби, цены на нефть
ОАЭ, Россия, Владимир Путин, Экономика, Абу-Даби, Цены на нефть
Президент ОАЭ оценил рост торгового оборота с Россией за прошлый год

Президент ОАЭ: ненефтяной торговый оборот с Россией за прошлый год вырос на 109%

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи в Абу-Даби
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи в Абу-Даби
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ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Президент ОАЭ отметил, что за 2022 год ненефтяной торговый оборот между двумя странами вырос почти на 109%. Об этом он заявил в среду в начале переговоров с российским лидером во время его визита в Абу-Даби.
«
"Этот беспрецедентный скачок говорит об особом характере отношений между нашими странами", - сказал Аль Нахайян.
Он указал, что ОАЭ "рассчитывают продолжать совместную работу и развивать сотрудничество с Россией в энергетике, инфраструктурных проектах и передовых технологиях".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту в Абу-Даби
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ОАЭРоссияВладимир ПутинЭкономикаАбу-ДабиЦены на нефть
 
 
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