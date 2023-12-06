https://ria.ru/20231206/tovarooborot-1914127656.html

Президент ОАЭ оценил рост торгового оборота с Россией за прошлый год

Президент ОАЭ оценил рост торгового оборота с Россией за прошлый год - РИА Новости, 06.12.2023

Президент ОАЭ оценил рост торгового оборота с Россией за прошлый год

Президент ОАЭ отметил, что за 2022 год ненефтяной торговый оборот между двумя странами вырос почти на 109%. Об этом он заявил в среду в начале переговоров с... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:56

2023-12-06T14:56

2023-12-06T15:23

оаэ

россия

владимир путин

экономика

абу-даби

цены на нефть

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ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Президент ОАЭ отметил, что за 2022 год ненефтяной торговый оборот между двумя странами вырос почти на 109%. Об этом он заявил в среду в начале переговоров с российским лидером во время его визита в Абу-Даби."Этот беспрецедентный скачок говорит об особом характере отношений между нашими странами", - сказал Аль Нахайян.Он указал, что ОАЭ "рассчитывают продолжать совместную работу и развивать сотрудничество с Россией в энергетике, инфраструктурных проектах и передовых технологиях".

https://ria.ru/20231206/putin-1914120978.html

оаэ

россия

абу-даби

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оаэ, россия, владимир путин, экономика, абу-даби, цены на нефть