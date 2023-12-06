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В России создали вещество для эффективной переработки ядерного топлива - РИА Новости, 06.12.2023
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Ядерные технологии
 
11:18 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/toplivo-1914063312.html
В России создали вещество для эффективной переработки ядерного топлива
В России создали вещество для эффективной переработки ядерного топлива - РИА Новости, 06.12.2023
В России создали вещество для эффективной переработки ядерного топлива
Коллектив российских ученых из нескольких крупных научных центров создал органическое соединение, помогающее эффективнее разделять и перерабатывать компоненты... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:18
2023-12-06T11:18
ядерные технологии
россия
курчатовский институт
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Коллектив российских ученых из нескольких крупных научных центров создал органическое соединение, помогающее эффективнее разделять и перерабатывать компоненты отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), что важно с точки зрения развития атомной энергетики, сообщила пресс-служба МГУ имени Ломоносова. Российская атомная отрасль осваивает технологии, необходимые для перехода к атомной энергетике на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Благодаря ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Радиохимическая переработка ОЯТ и выделение из него ценных ядерных материалов, прежде всего плутония и урана, – это ключевой этап, необходимый для замыкания ядерного топливного цикла. Один из популярных способов разделения химических элементов в атомной отрасли – так называемая экстракция. Эффективность процесса напрямую зависит от подбора экстракционного агента. В радиохимии для разделения компонентов ОЯТ давно применяют соединения на основе азотсодержащего полициклического соединения фенантролина, отмечается в пресс-релизе. В то же время, для экстракции металлов в химии часто используют макроциклы – большие кольцевые молекулы, способными связываться с атомом металла. Чем лучше размер частицы металла подходит к размеру полости, образованной молекулярным кольцом, тем выше селективность - степень извлечения этого металла из растворов. Коллектив сотрудников химического факультета МГУ, а также Национального исследовательского цента "Курчатовский институт", Российского университета дружбы народов и Сеченовского Университета предложил совместить два класса соединений. "Мы решили создать новый лиганд в виде макроцикла на основе фенантролиндиамидов и проверить, даст ли это синергетический эффект. Новое соединение обладает интересными свойствами: мы можем количественно проводить экстракцию в сильнощелочной среде, в которой другие известные макроциклы на основе фенолов – каликсарены – уже не работают. Селективность также выросла в 10-15 раз по сравнению с известными экстрагентами", – рассказала один из авторов работы, сотрудник кафедры радиохимии химического факультета МГУ Ульяна Лексина. По ее словам, большинство исследований посвящено экстракции компонентов отходов из кислых сред, так как в ядерной промышленности ОЯТ чаще всего растворяют в азотной кислоте. Однако на специализированных предприятиях хранится большое количество щелочных отходов, относящихся к ядерному наследию, которые также нужно переработать. "Сейчас в этом направлении не так много работ, поэтому наше соединение может стать отправной точкой при создании новых лигандов для щелочных сред", - отметила Лексина.
https://ria.ru/20231205/britaniya-1913776476.html
https://ria.ru/20231202/aes-1913360334.html
https://ria.ru/20231129/toplivo-1912513830.html
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россия, курчатовский институт
Ядерные технологии, Россия, Курчатовский институт
В России создали вещество для эффективной переработки ядерного топлива

Российские ученые создали вещество для эффективной переработки ядерного топлива

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Коллектив российских ученых из нескольких крупных научных центров создал органическое соединение, помогающее эффективнее разделять и перерабатывать компоненты отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), что важно с точки зрения развития атомной энергетики, сообщила пресс-служба МГУ имени Ломоносова.
Российская атомная отрасль осваивает технологии, необходимые для перехода к атомной энергетике на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Благодаря ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах.
Радиохимическая переработка ОЯТ и выделение из него ценных ядерных материалов, прежде всего плутония и урана, – это ключевой этап, необходимый для замыкания ядерного топливного цикла.
Один из популярных способов разделения химических элементов в атомной отрасли – так называемая экстракция. Эффективность процесса напрямую зависит от подбора экстракционного агента. В радиохимии для разделения компонентов ОЯТ давно применяют соединения на основе азотсодержащего полициклического соединения фенантролина, отмечается в пресс-релизе.
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В то же время, для экстракции металлов в химии часто используют макроциклы – большие кольцевые молекулы, способными связываться с атомом металла. Чем лучше размер частицы металла подходит к размеру полости, образованной молекулярным кольцом, тем выше селективность - степень извлечения этого металла из растворов.
Коллектив сотрудников химического факультета МГУ, а также Национального исследовательского цента "Курчатовский институт", Российского университета дружбы народов и Сеченовского Университета предложил совместить два класса соединений.
"Мы решили создать новый лиганд в виде макроцикла на основе фенантролиндиамидов и проверить, даст ли это синергетический эффект. Новое соединение обладает интересными свойствами: мы можем количественно проводить экстракцию в сильнощелочной среде, в которой другие известные макроциклы на основе фенолов – каликсарены – уже не работают. Селективность также выросла в 10-15 раз по сравнению с известными экстрагентами", – рассказала один из авторов работы, сотрудник кафедры радиохимии химического факультета МГУ Ульяна Лексина.
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По ее словам, большинство исследований посвящено экстракции компонентов отходов из кислых сред, так как в ядерной промышленности ОЯТ чаще всего растворяют в азотной кислоте. Однако на специализированных предприятиях хранится большое количество щелочных отходов, относящихся к ядерному наследию, которые также нужно переработать.
"Сейчас в этом направлении не так много работ, поэтому наше соединение может стать отправной точкой при создании новых лигандов для щелочных сред", - отметила Лексина.
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Ядерные технологииРоссияКурчатовский институт
 
 
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