https://ria.ru/20231206/toplivo-1914063312.html

В России создали вещество для эффективной переработки ядерного топлива

В России создали вещество для эффективной переработки ядерного топлива - РИА Новости, 06.12.2023

В России создали вещество для эффективной переработки ядерного топлива

Коллектив российских ученых из нескольких крупных научных центров создал органическое соединение, помогающее эффективнее разделять и перерабатывать компоненты... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:18

2023-12-06T11:18

2023-12-06T11:18

ядерные технологии

россия

курчатовский институт

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Коллектив российских ученых из нескольких крупных научных центров создал органическое соединение, помогающее эффективнее разделять и перерабатывать компоненты отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), что важно с точки зрения развития атомной энергетики, сообщила пресс-служба МГУ имени Ломоносова. Российская атомная отрасль осваивает технологии, необходимые для перехода к атомной энергетике на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Благодаря ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Радиохимическая переработка ОЯТ и выделение из него ценных ядерных материалов, прежде всего плутония и урана, – это ключевой этап, необходимый для замыкания ядерного топливного цикла. Один из популярных способов разделения химических элементов в атомной отрасли – так называемая экстракция. Эффективность процесса напрямую зависит от подбора экстракционного агента. В радиохимии для разделения компонентов ОЯТ давно применяют соединения на основе азотсодержащего полициклического соединения фенантролина, отмечается в пресс-релизе. В то же время, для экстракции металлов в химии часто используют макроциклы – большие кольцевые молекулы, способными связываться с атомом металла. Чем лучше размер частицы металла подходит к размеру полости, образованной молекулярным кольцом, тем выше селективность - степень извлечения этого металла из растворов. Коллектив сотрудников химического факультета МГУ, а также Национального исследовательского цента "Курчатовский институт", Российского университета дружбы народов и Сеченовского Университета предложил совместить два класса соединений. "Мы решили создать новый лиганд в виде макроцикла на основе фенантролиндиамидов и проверить, даст ли это синергетический эффект. Новое соединение обладает интересными свойствами: мы можем количественно проводить экстракцию в сильнощелочной среде, в которой другие известные макроциклы на основе фенолов – каликсарены – уже не работают. Селективность также выросла в 10-15 раз по сравнению с известными экстрагентами", – рассказала один из авторов работы, сотрудник кафедры радиохимии химического факультета МГУ Ульяна Лексина. По ее словам, большинство исследований посвящено экстракции компонентов отходов из кислых сред, так как в ядерной промышленности ОЯТ чаще всего растворяют в азотной кислоте. Однако на специализированных предприятиях хранится большое количество щелочных отходов, относящихся к ядерному наследию, которые также нужно переработать. "Сейчас в этом направлении не так много работ, поэтому наше соединение может стать отправной точкой при создании новых лигандов для щелочных сред", - отметила Лексина.

https://ria.ru/20231205/britaniya-1913776476.html

https://ria.ru/20231202/aes-1913360334.html

https://ria.ru/20231129/toplivo-1912513830.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курчатовский институт