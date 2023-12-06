https://ria.ru/20231206/tofatsitinib-1914038416.html

Росздравнадзор рассказал о ситуации с поставками препарата "тофацитиниб"

Росздравнадзор рассказал о ситуации с поставками препарата "тофацитиниб" - РИА Новости, 06.12.2023

Росздравнадзор рассказал о ситуации с поставками препарата "тофацитиниб"

Производство, поставки и ввод в гражданский оборот препаратов, назначаемых при ревматоидном артрите, с международным непатентованным наименованиям (МНН)... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T09:31

2023-12-06T09:31

2023-12-06T09:35

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_4b1e8e29a5fb28c17056c63afde37ec0.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Производство, поставки и ввод в гражданский оборот препаратов, назначаемых при ревматоидном артрите, с международным непатентованным наименованиям (МНН) тофацитиниб продолжаются, остатки составляют более 80 тысяч упаковок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в российских аптеках возник дефицит назначаемого при ревматоидном артрите препарата "яквинус" (тофацитиниб) от американской Pfizer."В настоящее время в России зарегистрированы препараты с МНН тофацитиниб трех торговых наименований российского и иностранного производства. В текущем году производство, поставки и ввод в гражданский оборот препаратов продолжаются. По данным системы обязательной маркировки лекарств, остатки препаратов составляют более 80 тысяч упаковок, что превосходит среднегодовой объем поставок", - говорится в сообщении федеральной службы.Отсутствие в конкретной аптеке препарата с конкретным торговым наименованием не является признаком дефицита, поскольку на рынке доступны аналоги в той же дозировке и с тем же действующим веществом, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231201/zdravookhranenie-1913146212.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), экономика, россия