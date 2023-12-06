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Росздравнадзор рассказал о ситуации с поставками препарата "тофацитиниб" - РИА Новости, 06.12.2023
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09:31 06.12.2023 (обновлено: 09:35 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/tofatsitinib-1914038416.html
Росздравнадзор рассказал о ситуации с поставками препарата "тофацитиниб"
Росздравнадзор рассказал о ситуации с поставками препарата "тофацитиниб" - РИА Новости, 06.12.2023
Росздравнадзор рассказал о ситуации с поставками препарата "тофацитиниб"
Производство, поставки и ввод в гражданский оборот препаратов, назначаемых при ревматоидном артрите, с международным непатентованным наименованиям (МНН)... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T09:31
2023-12-06T09:35
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
экономика
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Производство, поставки и ввод в гражданский оборот препаратов, назначаемых при ревматоидном артрите, с международным непатентованным наименованиям (МНН) тофацитиниб продолжаются, остатки составляют более 80 тысяч упаковок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в российских аптеках возник дефицит назначаемого при ревматоидном артрите препарата "яквинус" (тофацитиниб) от американской Pfizer."В настоящее время в России зарегистрированы препараты с МНН тофацитиниб трех торговых наименований российского и иностранного производства. В текущем году производство, поставки и ввод в гражданский оборот препаратов продолжаются. По данным системы обязательной маркировки лекарств, остатки препаратов составляют более 80 тысяч упаковок, что превосходит среднегодовой объем поставок", - говорится в сообщении федеральной службы.Отсутствие в конкретной аптеке препарата с конкретным торговым наименованием не является признаком дефицита, поскольку на рынке доступны аналоги в той же дозировке и с тем же действующим веществом, уточнили в ведомстве.
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), экономика, россия
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Экономика, Россия
Росздравнадзор рассказал о ситуации с поставками препарата "тофацитиниб"

Росздравнадзор: поставки препарата от артрита "тофацитиниб" продолжаются

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Производство, поставки и ввод в гражданский оборот препаратов, назначаемых при ревматоидном артрите, с международным непатентованным наименованиям (МНН) тофацитиниб продолжаются, остатки составляют более 80 тысяч упаковок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в российских аптеках возник дефицит назначаемого при ревматоидном артрите препарата "яквинус" (тофацитиниб) от американской Pfizer.
"В настоящее время в России зарегистрированы препараты с МНН тофацитиниб трех торговых наименований российского и иностранного производства. В текущем году производство, поставки и ввод в гражданский оборот препаратов продолжаются. По данным системы обязательной маркировки лекарств, остатки препаратов составляют более 80 тысяч упаковок, что превосходит среднегодовой объем поставок", - говорится в сообщении федеральной службы.
Отсутствие в конкретной аптеке препарата с конкретным торговым наименованием не является признаком дефицита, поскольку на рынке доступны аналоги в той же дозировке и с тем же действующим веществом, уточнили в ведомстве.
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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)ЭкономикаРоссия
 
 
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