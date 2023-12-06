https://ria.ru/20231206/terrorizm-1914084521.html

Боевика "Айдара"* приговорили к 5,5 года колонии

Боевика "Айдара"* приговорили к 5,5 года колонии - РИА Новости, 06.12.2023

Боевика "Айдара"* приговорили к 5,5 года колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в среду дал 5,5 лет колонии общего режима гражданину Украины Николаю Мартынюку за участие в запрещенной в России... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:40

2023-12-06T12:40

2023-12-06T12:40

специальная военная операция на украине

безопасность

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ростов-на-дону

украина

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в среду дал 5,5 лет колонии общего режима гражданину Украины Николаю Мартынюку за участие в запрещенной в России террористической организации "Айдар"*, сообщил журналистам представитель суда. "Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Мартынюка Николая Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе)…В соответствии с приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. По данным суда, Мартынюк вступил в "Айдар"* в августе 2014 года по приглашению одного из руководителей нацбатальона. До середины марта 2015 года он охранял с оружием в руках блокпосты в ЛНР, а с 7 мая по 20 июля 2015 года - пункт постоянной дислокации этого батальона. Как рассказал РИА Новости представитель Южного окружного военного суда, Мартынюк числился в нацбатальоне "Айдар"* в качестве наводчика, а нес службу на блокпостах в Старобельском районе ЛНР. На суде Мартынюк заявлял, что пошел в нацбат не из идейных соображений, а исключительно "чтобы заработать денег". Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231205/povar-1913933826.html

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ростовская область

ростов-на-дону

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, луганская народная республика, ростовская область, ростов-на-дону, украина, ситуация в днр и лнр