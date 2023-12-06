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Боевика "Айдара"* приговорили к 5,5 года колонии - РИА Новости, 06.12.2023
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12:40 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/terrorizm-1914084521.html
Боевика "Айдара"* приговорили к 5,5 года колонии
Боевика "Айдара"* приговорили к 5,5 года колонии - РИА Новости, 06.12.2023
Боевика "Айдара"* приговорили к 5,5 года колонии
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в среду дал 5,5 лет колонии общего режима гражданину Украины Николаю Мартынюку за участие в запрещенной в России... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:40
2023-12-06T12:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
ростовская область
ростов-на-дону
украина
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в среду дал 5,5 лет колонии общего режима гражданину Украины Николаю Мартынюку за участие в запрещенной в России террористической организации "Айдар"*, сообщил журналистам представитель суда. "Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Мартынюка Николая Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе)…В соответствии с приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. По данным суда, Мартынюк вступил в "Айдар"* в августе 2014 года по приглашению одного из руководителей нацбатальона. До середины марта 2015 года он охранял с оружием в руках блокпосты в ЛНР, а с 7 мая по 20 июля 2015 года - пункт постоянной дислокации этого батальона. Как рассказал РИА Новости представитель Южного окружного военного суда, Мартынюк числился в нацбатальоне "Айдар"* в качестве наводчика, а нес службу на блокпостах в Старобельском районе ЛНР. На суде Мартынюк заявлял, что пошел в нацбат не из идейных соображений, а исключительно "чтобы заработать денег". Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231205/povar-1913933826.html
россия
луганская народная республика
ростовская область
ростов-на-дону
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безопасность, россия, луганская народная республика, ростовская область, ростов-на-дону, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боевика "Айдара"* приговорили к 5,5 года колонии

Суд приговорил украинца Мартынюка к 5,5 года за участие в запрещенном "Айдаре"

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в среду дал 5,5 лет колонии общего режима гражданину Украины Николаю Мартынюку за участие в запрещенной в России террористической организации "Айдар"*, сообщил журналистам представитель суда.
"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Мартынюка Николая Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе)…В соответствии с приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По данным суда, Мартынюк вступил в "Айдар"* в августе 2014 года по приглашению одного из руководителей нацбатальона. До середины марта 2015 года он охранял с оружием в руках блокпосты в ЛНР, а с 7 мая по 20 июля 2015 года - пункт постоянной дислокации этого батальона. Как рассказал РИА Новости представитель Южного окружного военного суда, Мартынюк числился в нацбатальоне "Айдар"* в качестве наводчика, а нес службу на блокпостах в Старобельском районе ЛНР. На суде Мартынюк заявлял, что пошел в нацбат не из идейных соображений, а исключительно "чтобы заработать денег".
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.
* Запрещенная в России террористическая организация
Зал суда - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаРостовская областьРостов-на-ДонуУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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