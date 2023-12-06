https://ria.ru/20231206/tayvan-1914020952.html

Тайвань ввел ограничения на экспорт 22 ключевых технологий

Тайвань ввел ограничения на экспорт 22 ключевых технологий - РИА Новости, 06.12.2023

Тайвань ввел ограничения на экспорт 22 ключевых технологий

Тайвань определил перечень из 22 ключевых технологий, экспорт которых в зарубежные страны нанес бы ущерб интересам острова, следует из заявления тайваньского... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T06:02

2023-12-06T06:02

2023-12-06T06:02

тайвань

китай

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ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости. Тайвань определил перечень из 22 ключевых технологий, экспорт которых в зарубежные страны нанес бы ущерб интересам острова, следует из заявления тайваньского Национального комитета по науке и технологиям. В перечне содержатся оборонные технологии, космические технологии, технологии из сферы сельского хозяйства, полупроводников, информационной безопасности. Ключевые технологии определяются как те, которые в случае проникновения в зарубежные страны или к враждебным силам за рубежом "нанесут серьезный ущерб национальной безопасности". Обуславливая защиту технологий из сферы полупроводников, в частности, комитет подчеркнул, что полупроводниковая промышленность Тайваня занимает первое место на мировом рынке, тесно связана с развитием соответствующих промышленных цепочек и оказывает большое влияние на экономическое развитие острова и его промышленную конкурентоспособность. В комитете отметили, что создание перечня ключевых национальных технологий направлено на обеспечение национальной безопасности и промышленной конкурентоспособности, усиление защиты коммерческой тайны, связанной с национальными ключевыми технологиями, а также предотвращение нелегального оттока ключевых технологий за границу, что может ущемить интересы Тайваня и его промышленности. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231204/rasmussen-1913689523.html

https://ria.ru/20231116/oruzhie-1909918531.html

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тайвань, китай, в мире