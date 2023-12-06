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Тайвань ввел ограничения на экспорт 22 ключевых технологий - РИА Новости, 06.12.2023
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06:02 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/tayvan-1914020952.html
Тайвань ввел ограничения на экспорт 22 ключевых технологий
Тайвань ввел ограничения на экспорт 22 ключевых технологий - РИА Новости, 06.12.2023
Тайвань ввел ограничения на экспорт 22 ключевых технологий
Тайвань определил перечень из 22 ключевых технологий, экспорт которых в зарубежные страны нанес бы ущерб интересам острова, следует из заявления тайваньского... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T06:02
2023-12-06T06:02
тайвань
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ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости. Тайвань определил перечень из 22 ключевых технологий, экспорт которых в зарубежные страны нанес бы ущерб интересам острова, следует из заявления тайваньского Национального комитета по науке и технологиям. В перечне содержатся оборонные технологии, космические технологии, технологии из сферы сельского хозяйства, полупроводников, информационной безопасности. Ключевые технологии определяются как те, которые в случае проникновения в зарубежные страны или к враждебным силам за рубежом "нанесут серьезный ущерб национальной безопасности". Обуславливая защиту технологий из сферы полупроводников, в частности, комитет подчеркнул, что полупроводниковая промышленность Тайваня занимает первое место на мировом рынке, тесно связана с развитием соответствующих промышленных цепочек и оказывает большое влияние на экономическое развитие острова и его промышленную конкурентоспособность. В комитете отметили, что создание перечня ключевых национальных технологий направлено на обеспечение национальной безопасности и промышленной конкурентоспособности, усиление защиты коммерческой тайны, связанной с национальными ключевыми технологиями, а также предотвращение нелегального оттока ключевых технологий за границу, что может ущемить интересы Тайваня и его промышленности. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20231204/rasmussen-1913689523.html
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тайвань, китай, в мире
Тайвань, Китай, В мире
Тайвань ввел ограничения на экспорт 22 ключевых технологий

Тайвань определил перечень из 22 ключевых технологий для запрета их экспорта

© AP Photo / Vincent ThianМужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Vincent Thian
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости. Тайвань определил перечень из 22 ключевых технологий, экспорт которых в зарубежные страны нанес бы ущерб интересам острова, следует из заявления тайваньского Национального комитета по науке и технологиям.
В перечне содержатся оборонные технологии, космические технологии, технологии из сферы сельского хозяйства, полупроводников, информационной безопасности.
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Ключевые технологии определяются как те, которые в случае проникновения в зарубежные страны или к враждебным силам за рубежом "нанесут серьезный ущерб национальной безопасности".
Обуславливая защиту технологий из сферы полупроводников, в частности, комитет подчеркнул, что полупроводниковая промышленность Тайваня занимает первое место на мировом рынке, тесно связана с развитием соответствующих промышленных цепочек и оказывает большое влияние на экономическое развитие острова и его промышленную конкурентоспособность.
В комитете отметили, что создание перечня ключевых национальных технологий направлено на обеспечение национальной безопасности и промышленной конкурентоспособности, усиление защиты коммерческой тайны, связанной с национальными ключевыми технологиями, а также предотвращение нелегального оттока ключевых технологий за границу, что может ущемить интересы Тайваня и его промышленности.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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