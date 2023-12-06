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Калужские таможенники отправили 12 тонн конфискованных товаров в зону СВО - РИА Новости, 06.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:53 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/tamozhenniki-1914162967.html
Калужские таможенники отправили 12 тонн конфискованных товаров в зону СВО
Калужские таможенники отправили 12 тонн конфискованных товаров в зону СВО - РИА Новости, 06.12.2023
Калужские таможенники отправили 12 тонн конфискованных товаров в зону СВО
Более 12 тонн конфискованных товаров, среди которых оптические прицелы, сверлильные и сварочные станки, на 43 миллиона рублей направили калужские таможенники в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:53
2023-12-06T16:53
специальная военная операция на украине
федеральная таможенная служба (фтс россии)
калужская область
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 12 тонн конфискованных товаров, среди которых оптические прицелы, сверлильные и сварочные станки, на 43 миллиона рублей направили калужские таможенники в зону СВО, сообщили в Telegram-канале пресс-службы ФТС России. "Более 12 тонн конфискованных товаров, которые изъяли в рамках дела об административном правонарушении, были переданы в зону специальной военной операции. Это оптические прицелы, бинокли, сверлильные и сварочные станки, компьютерные мониторы и принтеры", - говорится в сообщении ведомства. По данным ФТС, конфискат направили калужские таможенники. Сумма изъятых товаров составила 43 миллиона рублей. Всего за 11 месяцев таможенники передали в зону СВО более 210 тонн конфискованных товаров стоимостью свыше 115 миллионов рублей. "Изъятые товары перемещались с нарушением таможенного законодательства. По решению суда они были признаны собственностью государства", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231206/pomosch-1914067691.html
калужская область
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федеральная таможенная служба (фтс россии), калужская область
Специальная военная операция на Украине, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Калужская область
Калужские таможенники отправили 12 тонн конфискованных товаров в зону СВО

Калужские таможенники отправили более 12 тонн конфискованных товаров в зону СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 12 тонн конфискованных товаров, среди которых оптические прицелы, сверлильные и сварочные станки, на 43 миллиона рублей направили калужские таможенники в зону СВО, сообщили в Telegram-канале пресс-службы ФТС России.
«
"Более 12 тонн конфискованных товаров, которые изъяли в рамках дела об административном правонарушении, были переданы в зону специальной военной операции. Это оптические прицелы, бинокли, сверлильные и сварочные станки, компьютерные мониторы и принтеры", - говорится в сообщении ведомства.
По данным ФТС, конфискат направили калужские таможенники. Сумма изъятых товаров составила 43 миллиона рублей. Всего за 11 месяцев таможенники передали в зону СВО более 210 тонн конфискованных товаров стоимостью свыше 115 миллионов рублей.
"Изъятые товары перемещались с нарушением таможенного законодательства. По решению суда они были признаны собственностью государства", - добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная таможенная служба (ФТС России)Калужская область
 
 
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