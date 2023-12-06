https://ria.ru/20231206/tamozhenniki-1914162967.html

Калужские таможенники отправили 12 тонн конфискованных товаров в зону СВО

Калужские таможенники отправили 12 тонн конфискованных товаров в зону СВО - РИА Новости, 06.12.2023

Калужские таможенники отправили 12 тонн конфискованных товаров в зону СВО

Более 12 тонн конфискованных товаров, среди которых оптические прицелы, сверлильные и сварочные станки, на 43 миллиона рублей направили калужские таможенники в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:53

2023-12-06T16:53

2023-12-06T16:53

специальная военная операция на украине

федеральная таможенная служба (фтс россии)

калужская область

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 12 тонн конфискованных товаров, среди которых оптические прицелы, сверлильные и сварочные станки, на 43 миллиона рублей направили калужские таможенники в зону СВО, сообщили в Telegram-канале пресс-службы ФТС России. "Более 12 тонн конфискованных товаров, которые изъяли в рамках дела об административном правонарушении, были переданы в зону специальной военной операции. Это оптические прицелы, бинокли, сверлильные и сварочные станки, компьютерные мониторы и принтеры", - говорится в сообщении ведомства. По данным ФТС, конфискат направили калужские таможенники. Сумма изъятых товаров составила 43 миллиона рублей. Всего за 11 месяцев таможенники передали в зону СВО более 210 тонн конфискованных товаров стоимостью свыше 115 миллионов рублей. "Изъятые товары перемещались с нарушением таможенного законодательства. По решению суда они были признаны собственностью государства", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231206/pomosch-1914067691.html

калужская область

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федеральная таможенная служба (фтс россии), калужская область