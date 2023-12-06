https://ria.ru/20231206/svo-1914114820.html

СМИ: Украина потребовала поставить F-16 из-за российских Cу-35

СМИ: Украина потребовала поставить F-16 из-за российских Cу-35 - РИА Новости, 06.12.2023

СМИ: Украина потребовала поставить F-16 из-за российских Cу-35

Украина попросила у западных союзников самолеты F-16 из-за превосходства российских Су-35 в зоне СВО, пишет военный обозреватель Харрисон Касс для The National... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:22

2023-12-06T14:22

2023-12-06T14:44

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Украина попросила у западных союзников самолеты F-16 из-за превосходства российских Су-35 в зоне СВО, пишет военный обозреватель Харрисон Касс для The National Interest."Су-35 были развернуты в небе над Украиной в рамках российской спецоперации. Превосходство российского истребителя над украинскими самолетами — одна из причин, почему украинцы просят у союзников западные истребители вроде того же F-16", — говорится в материале.Журналист указал, что российский истребитель на Украине успешно уничтожает как и вражеские самолеты, так и вертолеты, а с помощью своей сверхманевренности может выполнять маневры на закритических углах атаки.Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен назвал истребитель Су-35, используемым на Украине, "самолетом высшего класса".Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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