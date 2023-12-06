СМИ: Украина потребовала поставить F-16 из-за российских Cу-35
NI: Украина потребовала поставить F-16 из-за превосходства российских Су-35
© GENYA SAVILOVУкраинские военнослужащие
© GENYA SAVILOV
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Украина попросила у западных союзников самолеты F-16 из-за превосходства российских Су-35 в зоне СВО, пишет военный обозреватель Харрисон Касс для The National Interest.
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"Су-35 были развернуты в небе над Украиной в рамках российской спецоперации. Превосходство российского истребителя над украинскими самолетами — одна из причин, почему украинцы просят у союзников западные истребители вроде того же F-16", — говорится в материале.
Журналист указал, что российский истребитель на Украине успешно уничтожает как и вражеские самолеты, так и вертолеты, а с помощью своей сверхманевренности может выполнять маневры на закритических углах атаки.
Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен назвал истребитель Су-35, используемым на Украине, "самолетом высшего класса".
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
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