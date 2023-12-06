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СМИ: Украина потребовала поставить F-16 из-за российских Cу-35 - РИА Новости, 06.12.2023
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14:22 06.12.2023 (обновлено: 14:44 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/svo-1914114820.html
СМИ: Украина потребовала поставить F-16 из-за российских Cу-35
СМИ: Украина потребовала поставить F-16 из-за российских Cу-35 - РИА Новости, 06.12.2023
СМИ: Украина потребовала поставить F-16 из-за российских Cу-35
Украина попросила у западных союзников самолеты F-16 из-за превосходства российских Су-35 в зоне СВО, пишет военный обозреватель Харрисон Касс для The National... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:22
2023-12-06T14:44
украина
нидерланды
гаага
александр шульгин
су-35
f-16
в мире
политика
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Украина попросила у западных союзников самолеты F-16 из-за превосходства российских Су-35 в зоне СВО, пишет военный обозреватель Харрисон Касс для The National Interest.&quot;Су-35 были развернуты в небе над Украиной в рамках российской спецоперации. Превосходство российского истребителя над украинскими самолетами — одна из причин, почему украинцы просят у союзников западные истребители вроде того же F-16&quot;, — говорится в материале.Журналист указал, что российский истребитель на Украине успешно уничтожает как и вражеские самолеты, так и вертолеты, а с помощью своей сверхманевренности может выполнять маневры на закритических углах атаки.Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен назвал истребитель Су-35, используемым на Украине, "самолетом высшего класса".Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231206/peremena-1914103094.html
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украина, нидерланды, гаага, александр шульгин, су-35, f-16, в мире, политика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Украина, Нидерланды, Гаага, Александр Шульгин, Су-35, F-16, В мире, Политика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
СМИ: Украина потребовала поставить F-16 из-за российских Cу-35

NI: Украина потребовала поставить F-16 из-за превосходства российских Су-35

© GENYA SAVILOVУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© GENYA SAVILOV
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Украина попросила у западных союзников самолеты F-16 из-за превосходства российских Су-35 в зоне СВО, пишет военный обозреватель Харрисон Касс для The National Interest.
«

"Су-35 были развернуты в небе над Украиной в рамках российской спецоперации. Превосходство российского истребителя над украинскими самолетами — одна из причин, почему украинцы просят у союзников западные истребители вроде того же F-16", — говорится в материале.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
В США заметили перемену в поведении Зеленского
Вчера, 13:45
Журналист указал, что российский истребитель на Украине успешно уничтожает как и вражеские самолеты, так и вертолеты, а с помощью своей сверхманевренности может выполнять маневры на закритических углах атаки.
Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен назвал истребитель Су-35, используемым на Украине, "самолетом высшего класса".
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
"Завершающий этап". В США раскрыли, что Россия сделает на Украине
Вчера, 12:55
 
УкраинаНидерландыГаагаАлександр ШульгинСу-35F-16В миреПолитикаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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