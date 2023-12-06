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Су-35С будут сопровождать самолет с Путиным на всем протяжении маршрута - РИА Новости, 06.12.2023
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15:07 06.12.2023 (обновлено: 15:20 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/su-35s-1914131858.html
Су-35С будут сопровождать самолет с Путиным на всем протяжении маршрута
Су-35С будут сопровождать самолет с Путиным на всем протяжении маршрута - РИА Новости, 06.12.2023
Су-35С будут сопровождать самолет с Путиным на всем протяжении маршрута
Борт номер один с президентом РФ Владимиром Путиным на борту российские истребители СУ-35С будут сопровождать на всем протяжении маршрута, в том числе от... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:07
2023-12-06T15:20
су-35с
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Борт номер один с президентом РФ Владимиром Путиным на борту российские истребители СУ-35С будут сопровождать на всем протяжении маршрута, в том числе от Абу-Даби до Эр-Рияда и по пути в Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщил, что самолет Путина из Москвы в Абу-Даби сопровождали четыре российских истребителя ВКС России Су-35С. Они несли штатное вооружение различного класса. Истребители пилотировали летчики 1-го класса. Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролет."Да. Сопровождение будет обеспечиваться на всем маршруте", - сказал Песков.Из Абу-Даби президент отправится на переговоры в Саудовскую Аравию, а затем в Москву. В четверг в столице РФ у российского лидера запланированы переговоры с президентом Ирана.
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Cопровождение самолета президента РФ истребителями Су-35С
Cопровождение самолета президента РФ истребителями Су-35С
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су-35с, владимир путин, россия, дмитрий песков
Су-35С, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Су-35С будут сопровождать самолет с Путиным на всем протяжении маршрута

Песков: истребители Су-35С будут сопровождать борт с Путиным по всему маршруту

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Борт номер один с президентом РФ Владимиром Путиным на борту российские истребители СУ-35С будут сопровождать на всем протяжении маршрута, в том числе от Абу-Даби до Эр-Рияда и по пути в Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщил, что самолет Путина из Москвы в Абу-Даби сопровождали четыре российских истребителя ВКС России Су-35С. Они несли штатное вооружение различного класса. Истребители пилотировали летчики 1-го класса. Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролет.
"Да. Сопровождение будет обеспечиваться на всем маршруте", - сказал Песков.
Из Абу-Даби президент отправится на переговоры в Саудовскую Аравию, а затем в Москву. В четверг в столице РФ у российского лидера запланированы переговоры с президентом Ирана.
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Су-35СВладимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
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