https://ria.ru/20231206/su-35s-1914131858.html

Су-35С будут сопровождать самолет с Путиным на всем протяжении маршрута

Су-35С будут сопровождать самолет с Путиным на всем протяжении маршрута - РИА Новости, 06.12.2023

Су-35С будут сопровождать самолет с Путиным на всем протяжении маршрута

Борт номер один с президентом РФ Владимиром Путиным на борту российские истребители СУ-35С будут сопровождать на всем протяжении маршрута, в том числе от... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:07

2023-12-06T15:07

2023-12-06T15:20

су-35с

владимир путин

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914126308_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_496f3e9055bce82cb7664844c103ae43.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Борт номер один с президентом РФ Владимиром Путиным на борту российские истребители СУ-35С будут сопровождать на всем протяжении маршрута, в том числе от Абу-Даби до Эр-Рияда и по пути в Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщил, что самолет Путина из Москвы в Абу-Даби сопровождали четыре российских истребителя ВКС России Су-35С. Они несли штатное вооружение различного класса. Истребители пилотировали летчики 1-го класса. Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролет."Да. Сопровождение будет обеспечиваться на всем маршруте", - сказал Песков.Из Абу-Даби президент отправится на переговоры в Саудовскую Аравию, а затем в Москву. В четверг в столице РФ у российского лидера запланированы переговоры с президентом Ирана.

https://ria.ru/20231206/oae-1914122832.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Cопровождение самолета президента РФ истребителями Су-35С Cопровождение самолета президента РФ истребителями Су-35С 2023-12-06T15:07 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

су-35с, владимир путин, россия, дмитрий песков