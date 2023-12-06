https://ria.ru/20231206/stavki-1914162086.html

Почта Банк повысил ставки по вкладам до 17% годовых

Почта Банк повысил ставки по вкладам до 17% годовых - РИА Новости, 06.12.2023

Почта Банк повысил ставки по вкладам до 17% годовых

Почта Банк увеличил доходность по вкладам до 17% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:46

2023-12-06T16:46

2023-12-06T16:46

почта банк

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Почта Банк увеличил доходность по вкладам до 17% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации. По максимальной ставке можно открыть депозит "Добро пожаловать" на три месяца (до 500 тысяч рублей). Открыть вклад с повышенной ставкой могут не только новые, но и все действующие клиенты, которые не используют накопительные продукты банка более 91 дня. Также АО "Почта Банк" повысил ставку по депозиту "Горячий сезон": до 16% – на три месяца и до 15% – на шесть месяцев. Кроме того, по ставке 15,5% теперь можно открыть вклад "Пенсионный" на шесть месяцев. В этом случае к базовой ставке 14,5% годовых клиент получает надбавку +1% при переводе в банк пенсии. Проценты по вкладу "Пенсионный" начисляются ежемесячно на сберегательный счет. По истечении срока размещения средства автоматически переводятся на сберегательный счет. "Получить ставку 17% можно без каких-либо дополнительных условий. Конец года – отличное время для выгодного размещения накоплений, а высокие ставки делают это еще более интересным. Мы рекомендуем обратить внимание в первую очередь на вклады со сроком размещения 3-6 месяцев. Так вы сможете зафиксировать высокую доходность на короткий срок и быстро отреагировать в случае изменения условий на рынке. Откладывать размещение средств в ожидании дальнейшего изменения ставок точно не стоит, поскольку в этом случае потери от инфляции даже за короткий период могут оказаться существенно выше", – приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления Почта Банка Алексея Охорзина. С начала 2023 года число вкладчиков в Почта Банке увеличилось в 1,5 раза, а общий объем размещенных средств - вдвое. При этом только в августе на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ и ставок по сберегательным продуктам привлечение во вклады в Почта Банке за неделю выросло более чем в пять раз. Свыше 90% клиентов сейчас предпочитают открывать вклады на 3-6 месяцев. Все вклады Почта Банка можно открыть онлайн или в любой точке обслуживания банка (почти 25 тысяч). Узнать больше о вкладах Почта Банка можно на сайте кредитной организации. Реклама, Рекламодатель: АО "ПОЧТА БАНК". erid: 4CQwVszH9pWuokaCrhR АО "Почта Банк", ИНН 3232005484

https://ria.ru/20231009/stavka-1901566828.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

почта банк, россия