https://ria.ru/20231206/ssha-1914028078.html

Сенаторы США проведут голосование по запросу о помощи Украине

Сенаторы США проведут голосование по запросу о помощи Украине - РИА Новости, 06.12.2023

Сенаторы США проведут голосование по запросу о помощи Украине

Американский сенат проведет голосование по запросу Белого дома о помощи Украине и Израилю. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T08:07

2023-12-06T08:07

2023-12-06T08:07

в мире

украина

сша

киев

сергей лавров

владимир зеленский

чак шумер

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Американский сенат проведет голосование по запросу Белого дома о помощи Украине и Израилю. Как ранее сообщил лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер, голосование ожидается днем в среду (вечером мск). Законодатель заявил, что без дополнительных средств от США Украина может проиграть. Запросившая более 60 миллиардов долларов для Киева американская администрация давно бьет тревогу относительно того, что согласованные ранее ассигнования заканчиваются. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник заявил, что как только нынешние средства закончатся, поставки оружия Киеву прекратятся. А без поддержки США станут сомневаться и союзники, предупредил чиновник. В госдепе заявили, что Украину ждет "очень тяжелая зима", а США достигли "дна бочки" в своих возможностях помогать Киеву. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что без одобрения помощи Украине в конгрессе США у Киева "большой риск" потерпеть поражение в конфликте с Россией. Между тем даже в сенате, где у демократов есть незначительное преимущество, перспектива утверждения запроса Белого дома не однозначна: чтобы документ прошел, понадобится 60 голосов, которых нет у демпартии. Накануне республиканцы не захотели слушать секретный брифинг, который задумывался оппонентами как попытка убедить в необходимости поддержать запрос. Камнем преткновения является нежелание администрации и законодателей-демократов включать в проект о помощи Израилю и Украине расходы на защиту американской границы. Зеленский, планировавший по видеосвязи выступить перед сенаторами, в последний момент передумал. В палате представителей, где небольшой перевес у республиканцев, желания выделять новые средства Киеву еще меньше. Спикер законодательного органа Майк Джонсон требует от администрации предоставить четкую стратегию по Украине, рассказать о путях разрешения конфликта и сформулировать план по адекватному контролю за выделенной помощью. Бюджетное управление Белого дома предупредило законодателей, что без действий конгресса у США "к концу года иссякнут ресурсы для приобретения оружия и оборудования для Украины, а также их передачи со складов". Перерыв в потоке средств для Киева, как пишет бюджетное управление Белого дома, "повышает вероятность российских военных побед", а пакеты помощи уже стали меньше, их доставка ограничена. Пентагон к середине ноября использовал 97% ранее согласованных ассигнований для Украины, а госдеп полностью израсходовал средства. Помощь Украине продвигает интересы США в сфере нацбезопасности и якобы предотвращает разрастание конфликта, заявили в управлении, потребовав согласовать новую помощь, не дожидаясь конца года. Ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231206/brifing-1914012795.html

https://ria.ru/20231205/risk-1913994085.html

https://ria.ru/20231205/ukraina-1913859504.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, киев, сергей лавров, владимир зеленский, чак шумер, министерство обороны сша, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году