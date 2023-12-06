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ПВО сбили в ДНР и Запорожской области украинские Су-25 и МиГ-29 - РИА Новости, 06.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 06.12.2023 (обновлено: 14:32 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/spetsoperatsiya-1914114051.html
ПВО сбили в ДНР и Запорожской области украинские Су-25 и МиГ-29
ПВО сбили в ДНР и Запорожской области украинские Су-25 и МиГ-29 - РИА Новости, 06.12.2023
ПВО сбили в ДНР и Запорожской области украинские Су-25 и МиГ-29
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, 76 дронов и другие цели, сообщила в среду пресс-служба Минобороны РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:21
2023-12-06T14:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
россия
су-25
миг-29
в мире
технологии
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, 76 дронов и другие цели, сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и Миг-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Доброполье Донецкой народной республики и Камышеваха Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки были уничтожены 76 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM.Всего с начала спецоперации было уничтожено 549 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9541 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13840 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7253 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15986 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, запорожская область, россия, су-25, миг-29, в мире, технологии, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Россия, Су-25, МиГ-29, В мире, Технологии, Украина
ПВО сбили в ДНР и Запорожской области украинские Су-25 и МиГ-29

Минобороны: за сутки в ДНР и Запорожской области сбиты украинские Су-25 и МиГ-29

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, 76 дронов и другие цели, сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и Миг-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Доброполье Донецкой народной республики и Камышеваха Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, российской ПВО за сутки были уничтожены 76 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 549 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9541 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13840 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7253 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15986 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьРоссияСу-25МиГ-29В миреТехнологииУкраина
 
 
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