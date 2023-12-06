https://ria.ru/20231206/spetsoperatsiya-1914114051.html

ПВО сбили в ДНР и Запорожской области украинские Су-25 и МиГ-29

ПВО сбили в ДНР и Запорожской области украинские Су-25 и МиГ-29 - РИА Новости, 06.12.2023

ПВО сбили в ДНР и Запорожской области украинские Су-25 и МиГ-29

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, 76 дронов и другие цели, сообщила в среду пресс-служба Минобороны РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:21

2023-12-06T14:21

2023-12-06T14:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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миг-29

в мире

технологии

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, 76 дронов и другие цели, сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и Миг-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Доброполье Донецкой народной республики и Камышеваха Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки были уничтожены 76 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM.Всего с начала спецоперации было уничтожено 549 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9541 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13840 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7253 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15986 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, запорожская область, россия, су-25, миг-29, в мире, технологии, украина