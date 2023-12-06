https://ria.ru/20231206/spetsoperatsiya-1914031195.html

Группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле в ЛНР, рассказал Марочко

Группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле в ЛНР, рассказал Марочко - РИА Новости, 06.12.2023

Группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле в ЛНР, рассказал Марочко

Группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле у села Червоная Диброва юго-западнее города Кременная (ЛНР), трое украинских военных получили ранения, один... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T08:43

2023-12-06T08:43

2023-12-06T08:43

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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле у села Червоная Диброва юго-западнее города Кременная (ЛНР), трое украинских военных получили ранения, один впоследствии скончался и был брошен сослуживцами неподалеку от места подрыва, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "При проведении рекогносцировки на местности в районе Червоная Диброва группа украинских боевиков, прибывшая по ротации, зашла на свое минное поле, которое, скорее всего, не было обозначено на карте", - рассказал Марочко агентству. Он добавил, что в результате подрыва на противопехотной мине трое украинских военнослужащих получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Один из них в последствии скончался и был оставлен сослуживцами недалеко от места инцидента. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что на купянском и краснолиманском направлениях войска Украины потеряли за сутки около 90 военнослужащих. В районах населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества подразделениями группировки войск "Центр" ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 66-й механизированных бригад ВСУ.

https://ria.ru/20231206/bespilotniki-1914018959.html

https://ria.ru/20231205/proval-1913980008.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины