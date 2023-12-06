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При тушении пожара в Донецке погибли два сотрудника МЧС, десять пострадали
При тушении пожара в Донецке погибли два сотрудника МЧС, десять пострадали - РИА Новости, 06.12.2023
При тушении пожара в Донецке погибли два сотрудника МЧС, десять пострадали
Два сотрудника МЧС РФ погибли, еще десять пострадали во время тушения пожара в Донецке из-за повторного обстрела со стороны украинских войск, заявили в МЧС... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:24
2023-12-06T20:24
2023-12-06T20:24
в мире
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Два сотрудника МЧС РФ погибли, еще десять пострадали во время тушения пожара в Донецке из-за повторного обстрела со стороны украинских войск, заявили в МЧС Донецкой Народной Республики. В МЧС сообщили, что пожар произошел в Буденновском районе Донецка. По прибытии пожарные установили, что "вследствие обстрела произошла разгерметизация цистерн с битумом. Подразделения приступили к ликвидации возгорания". "Во время тушения пожара из-за повторного обстрела погибли два сотрудника МЧС, еще десять спасателей госпитализированы в лечебные учреждения в состоянии различной степени тяжести. Повреждены четыре единицы пожарной техники", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
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в мире, донецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика
В мире, Донецк, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Донецкая Народная Республика
При тушении пожара в Донецке погибли два сотрудника МЧС, десять пострадали
При тушении пожара в Донецке погибли два сотрудника МЧС, 10 пострадали