https://ria.ru/20231206/sotrudniki-1914218368.html

При тушении пожара в Донецке погибли два сотрудника МЧС, десять пострадали

При тушении пожара в Донецке погибли два сотрудника МЧС, десять пострадали - РИА Новости, 06.12.2023

При тушении пожара в Донецке погибли два сотрудника МЧС, десять пострадали

Два сотрудника МЧС РФ погибли, еще десять пострадали во время тушения пожара в Донецке из-за повторного обстрела со стороны украинских войск, заявили в МЧС... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:24

2023-12-06T20:24

2023-12-06T20:24

в мире

донецк

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Два сотрудника МЧС РФ погибли, еще десять пострадали во время тушения пожара в Донецке из-за повторного обстрела со стороны украинских войск, заявили в МЧС Донецкой Народной Республики. В МЧС сообщили, что пожар произошел в Буденновском районе Донецка. По прибытии пожарные установили, что "вследствие обстрела произошла разгерметизация цистерн с битумом. Подразделения приступили к ликвидации возгорания". "Во время тушения пожара из-за повторного обстрела погибли два сотрудника МЧС, еще десять спасателей госпитализированы в лечебные учреждения в состоянии различной степени тяжести. Повреждены четыре единицы пожарной техники", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231206/pozhar-1914182565.html

донецк

россия

донецкая народная республика

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в мире, донецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика