https://ria.ru/20231206/soglashenie-1914081304.html

ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли

ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли - РИА Новости, 06.12.2023

ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли

ЕАЭС и Иран готовятся подписать соглашение о создании зоны свободной торговли в конце декабря, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:28

2023-12-06T12:28

2023-12-06T12:28

александр панкин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евразийский экономический союз

иран

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ЕАЭС и Иран готовятся подписать соглашение о создании зоны свободной торговли в конце декабря, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Если мы говорим о ЕАЭС, то это стандартное по сути своей - они, конечно, отличаются по наполнению - соглашение о создании зоны свободной торговли, под которую попадает согласованный двумя сторонами определенный набор товаров", - сказал Панкин. По словам замглавы МИД РФ, документ будет подписан на полях Высшего евразийкого экономического совета в конце декабря. При этом замминистра не стал раскрывать, кто будет подписывать документ со стороны Ирана.

https://ria.ru/20231205/kompensatsiya-1913985596.html

иран

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр панкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евразийский экономический союз, иран