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ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли - РИА Новости, 06.12.2023
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12:28 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/soglashenie-1914081304.html
ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли
ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли - РИА Новости, 06.12.2023
ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли
ЕАЭС и Иран готовятся подписать соглашение о создании зоны свободной торговли в конце декабря, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:28
2023-12-06T12:28
александр панкин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евразийский экономический союз
иран
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ЕАЭС и Иран готовятся подписать соглашение о создании зоны свободной торговли в конце декабря, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Если мы говорим о ЕАЭС, то это стандартное по сути своей - они, конечно, отличаются по наполнению - соглашение о создании зоны свободной торговли, под которую попадает согласованный двумя сторонами определенный набор товаров", - сказал Панкин. По словам замглавы МИД РФ, документ будет подписан на полях Высшего евразийкого экономического совета в конце декабря. При этом замминистра не стал раскрывать, кто будет подписывать документ со стороны Ирана.
https://ria.ru/20231205/kompensatsiya-1913985596.html
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александр панкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евразийский экономический союз, иран
Александр Панкин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евразийский экономический союз, Иран
ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли

МИД: ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли в конце декабря

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги ЕАЭС, России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении
Флаги ЕАЭС, России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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Флаги ЕАЭС, России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ЕАЭС и Иран готовятся подписать соглашение о создании зоны свободной торговли в конце декабря, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Если мы говорим о ЕАЭС, то это стандартное по сути своей - они, конечно, отличаются по наполнению - соглашение о создании зоны свободной торговли, под которую попадает согласованный двумя сторонами определенный набор товаров", - сказал Панкин.
По словам замглавы МИД РФ, документ будет подписан на полях Высшего евразийкого экономического совета в конце декабря. При этом замминистра не стал раскрывать, кто будет подписывать документ со стороны Ирана.
Государственные флаги Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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Александр ПанкинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Евразийский экономический союзИран
 
 
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