https://ria.ru/20231206/soglashenie-1914081304.html
ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли
ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли - РИА Новости, 06.12.2023
ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли
ЕАЭС и Иран готовятся подписать соглашение о создании зоны свободной торговли в конце декабря, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:28
2023-12-06T12:28
2023-12-06T12:28
александр панкин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евразийский экономический союз
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588549146_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_bd43a131755d70610abcc9848829a61e.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ЕАЭС и Иран готовятся подписать соглашение о создании зоны свободной торговли в конце декабря, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Если мы говорим о ЕАЭС, то это стандартное по сути своей - они, конечно, отличаются по наполнению - соглашение о создании зоны свободной торговли, под которую попадает согласованный двумя сторонами определенный набор товаров", - сказал Панкин. По словам замглавы МИД РФ, документ будет подписан на полях Высшего евразийкого экономического совета в конце декабря. При этом замминистра не стал раскрывать, кто будет подписывать документ со стороны Ирана.
https://ria.ru/20231205/kompensatsiya-1913985596.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588549146_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_99672edff7a37414b943bfd2309ca11a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр панкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евразийский экономический союз, иран
Александр Панкин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евразийский экономический союз, Иран
ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли
МИД: ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли в конце декабря
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ЕАЭС и Иран готовятся подписать соглашение о создании зоны свободной торговли в конце декабря, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Если мы говорим о ЕАЭС, то это стандартное по сути своей - они, конечно, отличаются по наполнению - соглашение о создании зоны свободной торговли, под которую попадает согласованный двумя сторонами определенный набор товаров", - сказал Панкин.
По словам замглавы МИД РФ, документ будет подписан на полях Высшего евразийкого экономического совета в конце декабря. При этом замминистра не стал раскрывать, кто будет подписывать документ со стороны Ирана.
Россия и Иран сошлись во мнениях о странах, причиняющих убытки санкциями