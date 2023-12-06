https://ria.ru/20231206/sochi-1914123420.html
В горах Сочи прогнозируют лавинную опасность до седьмого декабря
В горах Сочи прогнозируют лавинную опасность до седьмого декабря - РИА Новости, 06.12.2023
В горах Сочи прогнозируют лавинную опасность до седьмого декабря
Слабая лавинная опасность прогнозируется в предгорье и горах Сочи до вечера четверга, городские службы перевели на усиленный режим работы, предупредили в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:42
2023-12-06T14:42
2023-12-06T14:52
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СОЧИ, 6 дек – РИА Новости. Слабая лавинная опасность прогнозируется в предгорье и горах Сочи до вечера четверга, городские службы перевели на усиленный режим работы, предупредили в городской администрации. "На территории Сочи в период от 18.00 6 декабря до 18.00 7 декабря в горах выше 1500 метров над уровнем моря наблюдается слабая лавинная опасность. Все городские службы работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении мэрии. Жителям города и туристам рекомендовано воздержаться от походов в горы и выезда в предгорье на собственных автомобилях, не оборудованных зимней резиной. В прибрежной же зоне курорта температура воздуха выше десяти градусов тепла, периодически идет небольшой дождь, ветра нет, передает корреспондент РИА Новости.
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Сочи, Туризм, Новости - Туризм
В горах Сочи прогнозируют лавинную опасность до седьмого декабря
В предгорье и горах Сочи до 7 декабря синоптики прогнозируют лавинную опасность
СОЧИ, 6 дек – РИА Новости.
Слабая лавинная опасность прогнозируется в предгорье и горах Сочи до вечера четверга, городские службы перевели на усиленный режим работы, предупредили в городской администрации
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"На территории Сочи в период от 18.00 6 декабря до 18.00 7 декабря в горах выше 1500 метров над уровнем моря наблюдается слабая лавинная опасность. Все городские службы работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении мэрии.
Жителям города и туристам рекомендовано воздержаться от походов в горы и выезда в предгорье на собственных автомобилях, не оборудованных зимней резиной. В прибрежной же зоне курорта температура воздуха выше десяти градусов тепла, периодически идет небольшой дождь, ветра нет, передает корреспондент РИА Новости.
На севере Бурятии объявлена лавинная опасность