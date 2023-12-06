https://ria.ru/20231206/sochi-1914123420.html

В горах Сочи прогнозируют лавинную опасность до седьмого декабря

В горах Сочи прогнозируют лавинную опасность до седьмого декабря - РИА Новости, 06.12.2023

В горах Сочи прогнозируют лавинную опасность до седьмого декабря

Слабая лавинная опасность прогнозируется в предгорье и горах Сочи до вечера четверга, городские службы перевели на усиленный режим работы, предупредили в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:42

2023-12-06T14:42

2023-12-06T14:52

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СОЧИ, 6 дек – РИА Новости. Слабая лавинная опасность прогнозируется в предгорье и горах Сочи до вечера четверга, городские службы перевели на усиленный режим работы, предупредили в городской администрации. "На территории Сочи в период от 18.00 6 декабря до 18.00 7 декабря в горах выше 1500 метров над уровнем моря наблюдается слабая лавинная опасность. Все городские службы работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении мэрии. Жителям города и туристам рекомендовано воздержаться от походов в горы и выезда в предгорье на собственных автомобилях, не оборудованных зимней резиной. В прибрежной же зоне курорта температура воздуха выше десяти градусов тепла, периодически идет небольшой дождь, ветра нет, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20231206/laviny-1914023084.html

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сочи, новости - туризм