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ЕС собрал для Украины вдвое меньше снарядов, чем обещал - РИА Новости, 06.12.2023
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20:33 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/snaryady-1914219683.html
ЕС собрал для Украины вдвое меньше снарядов, чем обещал
ЕС собрал для Украины вдвое меньше снарядов, чем обещал - РИА Новости, 06.12.2023
ЕС собрал для Украины вдвое меньше снарядов, чем обещал
Евросоюз смог собрать для Украины лишь 480 тысяч снарядов вместо обещанного миллиона до марта 2024 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:33
2023-12-06T20:33
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Евросоюз смог собрать для Украины лишь 480 тысяч снарядов вместо обещанного миллиона до марта 2024 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники. В начале ноября высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года. Рейтер также приводит цифры по объемам заказов Европейского оборонного агентства (EDA) в рамках схемы по поддержке Украины и для собственных нужд. В конце сентября сообщалось, что к схеме присоединились семь государств, среди которых Дания, Литва и Люксембург. По словам источников, совокупный объем этих заказов не превышает 60 тысяч снарядов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, россия, германия, борис писториус, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Борис Писториус, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
ЕС собрал для Украины вдвое меньше снарядов, чем обещал

Рейтер: ЕС пока собрал для Украины 480 тысяч снарядов вместо обещанного миллиона

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Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Евросоюз смог собрать для Украины лишь 480 тысяч снарядов вместо обещанного миллиона до марта 2024 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
В начале ноября высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года.
Рейтер также приводит цифры по объемам заказов Европейского оборонного агентства (EDA) в рамках схемы по поддержке Украины и для собственных нужд. В конце сентября сообщалось, что к схеме присоединились семь государств, среди которых Дания, Литва и Люксембург. По словам источников, совокупный объем этих заказов не превышает 60 тысяч снарядов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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