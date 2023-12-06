https://ria.ru/20231206/slet-1914050192.html

Первый региональный слет "Движения Первых" прошел в Липецкой области

Первый региональный слет "Движения Первых" прошел в Липецкой области - РИА Новости, 06.12.2023

Первый региональный слет "Движения Первых" прошел в Липецкой области

Первый региональный слет представителей общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" в Липецкой области объединил... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:23

2023-12-06T10:23

2023-12-06T10:23

липецкая область

игорь артамонов

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первый региональный слет представителей общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" в Липецкой области объединил около 700 активистов и их наставников, сообщил глава региона Игорь Артамонов. "Вы – наша гордость, достояние и наше будущее. Чтобы страна процветала, должна быть такая молодежь и должно быть "Движение Первых". Вы уже сейчас многое делаете и многим помогаете. За это мы говорим большое спасибо вам и вашим педагогом и наставникам. А мы будем готовить новые объекты для молодёжи, чтобы вам было, где учиться, приобретать новые знания, взаимодействовать между собой и просто общаться. Успехов вам", – обратился к собравшимся губернатор. Он наградил участников слета благодарностями губернатора Липецкой области и благодарственными письмами регионального правительства. Также за активное участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений региона были вручены благодарственные письма "Движение Первых". Торжественную часть продолжила церемония принятия в ряды юнармейцев новых членов, творческие номера и выступление певицы Анет Сай. Кроме того, в рамках мероприятия была организована интерактивная выставка, посвященная направлениям деятельности "Движения Первых" и достижениям Липецкой области, добавили, в свою очередь, в пресс-службе облправительства. Там напомнили, что в Липецкой области в "Движение Первых" вовлечено более 10 тысяч школьников, студентов, активистов, воспитанников центров дополнительного образования и молодежных объединений Липецкой области. Ребята развиваются по 12 основным вызовам движения и являются активными участниками всероссийских и региональных проектов.

https://ria.ru/20231129/ekotekhnopark-1912580215.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"