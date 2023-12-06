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В Чувашии после скандала уволили высокопоставленного полицейского - РИА Новости, 06.12.2023
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14:21 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/skandal-1914114224.html
В Чувашии после скандала уволили высокопоставленного полицейского
В Чувашии после скандала уволили высокопоставленного полицейского - РИА Новости, 06.12.2023
В Чувашии после скандала уволили высокопоставленного полицейского
Высокопоставленный полицейский уволен в Чувашии по итогам проверки службы собственной безопасности после скандала, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:21
2023-12-06T14:21
происшествия
россия
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Высокопоставленный полицейский уволен в Чувашии по итогам проверки службы собственной безопасности после скандала, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что замначальника полиции по Чувашии в День полиции якобы устроил дебош в ресторане, избил задержавшего его росгвардейца, а затем, вернувшись домой, избил еще и свою жену — тоже сотрудницу МВД. Как заявили в пресс-службе МВД по Чувашии, комментируя публикацию, "руководством МВД по республике принято решение об увольнении сотрудника ведомства по отрицательным основаниям". "Собранные оперативниками собственной безопасности республиканского МВД материалы по фактам совершения указанным лицом противоправных действий направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы", - подчеркнули в ведомстве. В свою очередь прокуратура Чувашии сообщила, что "держит на контроле ход проверки по факту возможного совершения ряда противоправных деяний со стороны одного из заместителей начальника полиции МВД по Чувашии". "Информация об этом распространена сегодня в сети интернет, гораздо ранее о произошедшем также стало известно органам правопорядка. В настоящее время по указанным событиям следственными органами организована процессуальная проверка", - подчеркнули в прокуратуре.
https://ria.ru/20231205/politseyskiy-1913909402.html
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происшествия, россия, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии после скандала уволили высокопоставленного полицейского

В Чувашии уволили высокопоставленного полицейского после скандала в ресторане

© Fotolia / Alexandr BlinovАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Fotolia / Alexandr Blinov
Автомобиль полиции . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Высокопоставленный полицейский уволен в Чувашии по итогам проверки службы собственной безопасности после скандала, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что замначальника полиции по Чувашии в День полиции якобы устроил дебош в ресторане, избил задержавшего его росгвардейца, а затем, вернувшись домой, избил еще и свою жену — тоже сотрудницу МВД.
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Как заявили в пресс-службе МВД по Чувашии, комментируя публикацию, "руководством МВД по республике принято решение об увольнении сотрудника ведомства по отрицательным основаниям".
«
"Собранные оперативниками собственной безопасности республиканского МВД материалы по фактам совершения указанным лицом противоправных действий направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы", - подчеркнули в ведомстве.
В свою очередь прокуратура Чувашии сообщила, что "держит на контроле ход проверки по факту возможного совершения ряда противоправных деяний со стороны одного из заместителей начальника полиции МВД по Чувашии".
«
"Информация об этом распространена сегодня в сети интернет, гораздо ранее о произошедшем также стало известно органам правопорядка. В настоящее время по указанным событиям следственными органами организована процессуальная проверка", - подчеркнули в прокуратуре.
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