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Сийярто обвинил Бербок в искажении венгерской позиции по Украине

Сийярто обвинил Бербок в искажении венгерской позиции по Украине - РИА Новости, 06.12.2023

Сийярто обвинил Бербок в искажении венгерской позиции по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его немецкая коллега Анналена Бербок не понимает венгерской позиции по... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T01:13

2023-12-06T01:13

2023-12-06T01:13

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будапешт

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БУДАПЕШТ, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его немецкая коллега Анналена Бербок не понимает венгерской позиции по вступлению Украины в ЕС и ошибочно считает ее "игрой". Ранее Бербок в ходе визита в Словению, комментируя предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не обсуждать в ходе декабрьского саммита ЕС вопрос о вступлении Украины в сообщество, заявила, что "сейчас нет времени играть". "Я читаю заявление немецкой коллеги Анналены Бербок в Любляне. При всем уважении к госпоже министру, я думаю, госпожа министр в корне неправильно понимает ситуацию. Позиция Венгрии относительно вступления Украины в Евросоюз продумана и обоснована, в ней нет никакого шантажа или даже "игры". Мы категорически отказываемся смешивать вещи, которые не имеют друг с другом ничего общего", - написал Сийярто в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, "ни венгерский народ, ни венгерский парламент, ни венгерское правительство" по-прежнему не видят, "чем хорошо для Европы было бы ускоренное начало переговоров с Украиной". "Украина просто слишком далека от того, чтобы быть подходящей для вступления (в ЕС) или даже переговоров о нем, поэтому было бы более своевременно сначала развивать стратегическое партнерство", - отметил он. Сийярто также подчеркнул, что Будапешт "ни под каким давлением" не изменит свою позицию и по-прежнему предлагает "в целях сохранения европейского единства" убрать предложение о начале переговоров с Украиной из повестки заседаний на следующей неделе в Брюсселе. Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231129/berbok-1912778548.html

https://ria.ru/20231129/ukraina-1912650291.html

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