Сийярто обвинил Бербок в искажении венгерской позиции по Украине
Сийярто: Бербок в корне не понимает позицию Венгрии по вступлению Украины в ЕС
© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его немецкая коллега Анналена Бербок не понимает венгерской позиции по вступлению Украины в ЕС и ошибочно считает ее "игрой".
Ранее Бербок в ходе визита в Словению, комментируя предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не обсуждать в ходе декабрьского саммита ЕС вопрос о вступлении Украины в сообщество, заявила, что "сейчас нет времени играть".
"Я читаю заявление немецкой коллеги Анналены Бербок в Любляне. При всем уважении к госпоже министру, я думаю, госпожа министр в корне неправильно понимает ситуацию. Позиция Венгрии относительно вступления Украины в Евросоюз продумана и обоснована, в ней нет никакого шантажа или даже "игры". Мы категорически отказываемся смешивать вещи, которые не имеют друг с другом ничего общего", - написал Сийярто в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, "ни венгерский народ, ни венгерский парламент, ни венгерское правительство" по-прежнему не видят, "чем хорошо для Европы было бы ускоренное начало переговоров с Украиной".
"Украина просто слишком далека от того, чтобы быть подходящей для вступления (в ЕС) или даже переговоров о нем, поэтому было бы более своевременно сначала развивать стратегическое партнерство", - отметил он.
Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
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