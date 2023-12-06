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Сийярто обвинил Бербок в искажении венгерской позиции по Украине - РИА Новости, 06.12.2023
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01:13 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/siyyarto-1914009557.html
Сийярто обвинил Бербок в искажении венгерской позиции по Украине
Сийярто обвинил Бербок в искажении венгерской позиции по Украине - РИА Новости, 06.12.2023
Сийярто обвинил Бербок в искажении венгерской позиции по Украине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его немецкая коллега Анналена Бербок не понимает венгерской позиции по... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T01:13
2023-12-06T01:13
украина
венгрия
будапешт
анналена бербок
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
в мире
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БУДАПЕШТ, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его немецкая коллега Анналена Бербок не понимает венгерской позиции по вступлению Украины в ЕС и ошибочно считает ее "игрой". Ранее Бербок в ходе визита в Словению, комментируя предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не обсуждать в ходе декабрьского саммита ЕС вопрос о вступлении Украины в сообщество, заявила, что "сейчас нет времени играть". "Я читаю заявление немецкой коллеги Анналены Бербок в Любляне. При всем уважении к госпоже министру, я думаю, госпожа министр в корне неправильно понимает ситуацию. Позиция Венгрии относительно вступления Украины в Евросоюз продумана и обоснована, в ней нет никакого шантажа или даже "игры". Мы категорически отказываемся смешивать вещи, которые не имеют друг с другом ничего общего", - написал Сийярто в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, "ни венгерский народ, ни венгерский парламент, ни венгерское правительство" по-прежнему не видят, "чем хорошо для Европы было бы ускоренное начало переговоров с Украиной". "Украина просто слишком далека от того, чтобы быть подходящей для вступления (в ЕС) или даже переговоров о нем, поэтому было бы более своевременно сначала развивать стратегическое партнерство", - отметил он. Сийярто также подчеркнул, что Будапешт "ни под каким давлением" не изменит свою позицию и по-прежнему предлагает "в целях сохранения европейского единства" убрать предложение о начале переговоров с Украиной из повестки заседаний на следующей неделе в Брюсселе. Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231129/berbok-1912778548.html
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украина, венгрия, будапешт, анналена бербок, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, в мире
Украина, Венгрия, Будапешт, Анналена Бербок, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, В мире
Сийярто обвинил Бербок в искажении венгерской позиции по Украине

Сийярто: Бербок в корне не понимает позицию Венгрии по вступлению Украины в ЕС

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его немецкая коллега Анналена Бербок не понимает венгерской позиции по вступлению Украины в ЕС и ошибочно считает ее "игрой".
Ранее Бербок в ходе визита в Словению, комментируя предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не обсуждать в ходе декабрьского саммита ЕС вопрос о вступлении Украины в сообщество, заявила, что "сейчас нет времени играть".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Бербок назвала падение интереса к конфликту на Украине фатальным
29 ноября, 23:31
"Я читаю заявление немецкой коллеги Анналены Бербок в Любляне. При всем уважении к госпоже министру, я думаю, госпожа министр в корне неправильно понимает ситуацию. Позиция Венгрии относительно вступления Украины в Евросоюз продумана и обоснована, в ней нет никакого шантажа или даже "игры". Мы категорически отказываемся смешивать вещи, которые не имеют друг с другом ничего общего", - написал Сийярто в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, "ни венгерский народ, ни венгерский парламент, ни венгерское правительство" по-прежнему не видят, "чем хорошо для Европы было бы ускоренное начало переговоров с Украиной".
"Украина просто слишком далека от того, чтобы быть подходящей для вступления (в ЕС) или даже переговоров о нем, поэтому было бы более своевременно сначала развивать стратегическое партнерство", - отметил он.
Сийярто также подчеркнул, что Будапешт "ни под каким давлением" не изменит свою позицию и по-прежнему предлагает "в целях сохранения европейского единства" убрать предложение о начале переговоров с Украиной из повестки заседаний на следующей неделе в Брюсселе.
Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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29 ноября, 14:35
 
УкраинаВенгрияБудапештАнналена БербокПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюзВ мире
 
 
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