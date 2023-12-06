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США получат доступ к военным объектам в 17 населенных пунктах Швеции - РИА Новости, 06.12.2023
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10:30 06.12.2023 (обновлено: 10:32 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/shvetsiya-1914052319.html
США получат доступ к военным объектам в 17 населенных пунктах Швеции
США получат доступ к военным объектам в 17 населенных пунктах Швеции - РИА Новости, 06.12.2023
США получат доступ к военным объектам в 17 населенных пунктах Швеции
США по новому соглашению со Швецией об укреплении оборонного сотрудничества (DCA) получат доступ к военным объектам в 17 шведских населенных пунктах на всей... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:30
2023-12-06T10:32
нато
швеция
в мире
сша
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. США по новому соглашению со Швецией об укреплении оборонного сотрудничества (DCA) получат доступ к военным объектам в 17 шведских населенных пунктах на всей территории королевства. США и Швеция о вторник подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, расширяющее партнерство между странами в этой сфере в преддверии вступления Швеции в НАТО. Согласно документу, договор будет действовать как до, так и после формального присоединения Швеции к НАТО. "Вооруженным силам США, американским контрагентам, шведским контрагентам… предоставлен свободный доступ к использованию согласованных объектов и территорий для посещений, тренировок, учений, маневров… заправки воздушных судов, заправки морских судов, посадки воздушных судов, временного обслуживания транспортных средств, воздушных и морских судов, расквартирования личного состава… сосредоточения развертывания сил и техники", - говорится в соглашении, опубликованном на сайте правительства Швеции. По соглашению США получают доступ к учебным полигонам, военным лагерям, портам, авиабазам и аэропортам в 17 шведских населенных пунктах, расположенных по всей территории королевства, в том числе в Кируне на севере страны, Хальмстаде на юго-западе, Роннебю на юго-востоке, а также в Висбю на острове Готланд. На сайте правительства Швеции отмечается, что для вступления соглашения в силу оно должно быть одобрено шведским парламентом, которому также необходимо принять соответствующие поправки в конституцию. Обсуждение в парламенте с последующим вступлением в силу ожидается в 2024 году. На сайте также сообщается, что у США есть соглашения о сотрудничестве в сфере обороны со многими европейскими странами, Финляндия и Дания в настоящее время ведут переговоры о заключении таких соглашений.
https://ria.ru/20231102/shvetsiya-1906858620.html
https://ria.ru/20231129/nato-1912557108.html
швеция
сша
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нато, швеция, в мире, сша, готланд (губерния)
НАТО, Швеция, В мире, США, Готланд (губерния)
США получат доступ к военным объектам в 17 населенных пунктах Швеции

ВС США предоставят доступ к военным объектам в 17 населенных пунктах Швеции

© iStock.com / RichardALockФлаг Швеции
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© iStock.com / RichardALock
Флаг Швеции . Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. США по новому соглашению со Швецией об укреплении оборонного сотрудничества (DCA) получат доступ к военным объектам в 17 шведских населенных пунктах на всей территории королевства.
США и Швеция о вторник подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, расширяющее партнерство между странами в этой сфере в преддверии вступления Швеции в НАТО. Согласно документу, договор будет действовать как до, так и после формального присоединения Швеции к НАТО.
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"Вооруженным силам США, американским контрагентам, шведским контрагентам… предоставлен свободный доступ к использованию согласованных объектов и территорий для посещений, тренировок, учений, маневров… заправки воздушных судов, заправки морских судов, посадки воздушных судов, временного обслуживания транспортных средств, воздушных и морских судов, расквартирования личного состава… сосредоточения развертывания сил и техники", - говорится в соглашении, опубликованном на сайте правительства Швеции.
По соглашению США получают доступ к учебным полигонам, военным лагерям, портам, авиабазам и аэропортам в 17 шведских населенных пунктах, расположенных по всей территории королевства, в том числе в Кируне на севере страны, Хальмстаде на юго-западе, Роннебю на юго-востоке, а также в Висбю на острове Готланд.
На сайте правительства Швеции отмечается, что для вступления соглашения в силу оно должно быть одобрено шведским парламентом, которому также необходимо принять соответствующие поправки в конституцию. Обсуждение в парламенте с последующим вступлением в силу ожидается в 2024 году.
На сайте также сообщается, что у США есть соглашения о сотрудничестве в сфере обороны со многими европейскими странами, Финляндия и Дания в настоящее время ведут переговоры о заключении таких соглашений.
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