США получат доступ к военным объектам в 17 населенных пунктах Швеции
ВС США предоставят доступ к военным объектам в 17 населенных пунктах Швеции
© iStock.com / RichardALockФлаг Швеции
© iStock.com / RichardALock
Флаг Швеции . Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. США по новому соглашению со Швецией об укреплении оборонного сотрудничества (DCA) получат доступ к военным объектам в 17 шведских населенных пунктах на всей территории королевства.
США и Швеция о вторник подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, расширяющее партнерство между странами в этой сфере в преддверии вступления Швеции в НАТО. Согласно документу, договор будет действовать как до, так и после формального присоединения Швеции к НАТО.
"Вооруженным силам США, американским контрагентам, шведским контрагентам… предоставлен свободный доступ к использованию согласованных объектов и территорий для посещений, тренировок, учений, маневров… заправки воздушных судов, заправки морских судов, посадки воздушных судов, временного обслуживания транспортных средств, воздушных и морских судов, расквартирования личного состава… сосредоточения развертывания сил и техники", - говорится в соглашении, опубликованном на сайте правительства Швеции.
По соглашению США получают доступ к учебным полигонам, военным лагерям, портам, авиабазам и аэропортам в 17 шведских населенных пунктах, расположенных по всей территории королевства, в том числе в Кируне на севере страны, Хальмстаде на юго-западе, Роннебю на юго-востоке, а также в Висбю на острове Готланд.
На сайте правительства Швеции отмечается, что для вступления соглашения в силу оно должно быть одобрено шведским парламентом, которому также необходимо принять соответствующие поправки в конституцию. Обсуждение в парламенте с последующим вступлением в силу ожидается в 2024 году.