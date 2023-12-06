https://ria.ru/20231206/shabutdinov-1914120018.html

В деле блогера Шабутдинова появился новый фигурант

В деле блогера Шабутдинова появился новый фигурант - РИА Новости, 06.12.2023

В деле блогера Шабутдинова появился новый фигурант

Новый фигурант появился в деле блогера Аяза Шабутдинова, это гендиректор компании-продавца обучающих курсов, он объявлен в розыск, а 28 их банковских счетов... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:35

2023-12-06T14:35

2023-12-06T14:35

происшествия

москва

аяз шабутдинов

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новый фигурант появился в деле блогера Аяза Шабутдинова, это гендиректор компании-продавца обучающих курсов, он объявлен в розыск, а 28 их банковских счетов арестовано, сообщает прокуратура Москвы в среду в Telegram-канале. "Помимо блогера по уголовному делу в качестве обвиняемого привлечен его 35-летний соучастник, который скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в розыск... С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, наложен арест на денежные средства, находящиеся на 17 счетах Шабутдинова и 11 счетах его соучастника, открытых в различных банках", - говорится в сообщении ведомства. Соучастник Шабутдинова отстранен на время следствия от должности исполнительного директора АНО и генерального директора акционерного общества, через которые реализовались обучающие курсы, отмечает прокуратура. Имя соучастника в релизе прокуратуры не указано, но на сайте компании Шабутдинова до недавнего времени гендиректором значился Василий Алексеев. Шабутдинову, бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра", предъявлено обвинение по восьми эпизодам мошенничества организованной группой в особо крупном размере. Виновным он себя не считает.

https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907431660.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, аяз шабутдинов