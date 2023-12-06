В деле блогера Шабутдинова появился новый фигурант
В деле Шабутдинова появился новый фигурант, гендиректор компании-продавца курсов
© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикцииБлогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новый фигурант появился в деле блогера Аяза Шабутдинова, это гендиректор компании-продавца обучающих курсов, он объявлен в розыск, а 28 их банковских счетов арестовано, сообщает прокуратура Москвы в среду в Telegram-канале.
"Помимо блогера по уголовному делу в качестве обвиняемого привлечен его 35-летний соучастник, который скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в розыск... С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, наложен арест на денежные средства, находящиеся на 17 счетах Шабутдинова и 11 счетах его соучастника, открытых в различных банках", - говорится в сообщении ведомства.
Соучастник Шабутдинова отстранен на время следствия от должности исполнительного директора АНО и генерального директора акционерного общества, через которые реализовались обучающие курсы, отмечает прокуратура. Имя соучастника в релизе прокуратуры не указано, но на сайте компании Шабутдинова до недавнего времени гендиректором значился Василий Алексеев.
Шабутдинову, бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра", предъявлено обвинение по восьми эпизодам мошенничества организованной группой в особо крупном размере. Виновным он себя не считает.