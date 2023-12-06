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В деле блогера Шабутдинова появился новый фигурант - РИА Новости, 06.12.2023
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14:35 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/shabutdinov-1914120018.html
В деле блогера Шабутдинова появился новый фигурант
В деле блогера Шабутдинова появился новый фигурант - РИА Новости, 06.12.2023
В деле блогера Шабутдинова появился новый фигурант
Новый фигурант появился в деле блогера Аяза Шабутдинова, это гендиректор компании-продавца обучающих курсов, он объявлен в розыск, а 28 их банковских счетов... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:35
2023-12-06T14:35
происшествия
москва
аяз шабутдинов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новый фигурант появился в деле блогера Аяза Шабутдинова, это гендиректор компании-продавца обучающих курсов, он объявлен в розыск, а 28 их банковских счетов арестовано, сообщает прокуратура Москвы в среду в Telegram-канале. "Помимо блогера по уголовному делу в качестве обвиняемого привлечен его 35-летний соучастник, который скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в розыск... С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, наложен арест на денежные средства, находящиеся на 17 счетах Шабутдинова и 11 счетах его соучастника, открытых в различных банках", - говорится в сообщении ведомства. Соучастник Шабутдинова отстранен на время следствия от должности исполнительного директора АНО и генерального директора акционерного общества, через которые реализовались обучающие курсы, отмечает прокуратура. Имя соучастника в релизе прокуратуры не указано, но на сайте компании Шабутдинова до недавнего времени гендиректором значился Василий Алексеев. Шабутдинову, бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра", предъявлено обвинение по восьми эпизодам мошенничества организованной группой в особо крупном размере. Виновным он себя не считает.
https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907431660.html
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происшествия, москва, аяз шабутдинов
Происшествия, Москва, Аяз Шабутдинов
В деле блогера Шабутдинова появился новый фигурант

В деле Шабутдинова появился новый фигурант, гендиректор компании-продавца курсов

© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикцииБлогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикции
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новый фигурант появился в деле блогера Аяза Шабутдинова, это гендиректор компании-продавца обучающих курсов, он объявлен в розыск, а 28 их банковских счетов арестовано, сообщает прокуратура Москвы в среду в Telegram-канале.
"Помимо блогера по уголовному делу в качестве обвиняемого привлечен его 35-летний соучастник, который скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в розыск... С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, наложен арест на денежные средства, находящиеся на 17 счетах Шабутдинова и 11 счетах его соучастника, открытых в различных банках", - говорится в сообщении ведомства.
Соучастник Шабутдинова отстранен на время следствия от должности исполнительного директора АНО и генерального директора акционерного общества, через которые реализовались обучающие курсы, отмечает прокуратура. Имя соучастника в релизе прокуратуры не указано, но на сайте компании Шабутдинова до недавнего времени гендиректором значился Василий Алексеев.
Шабутдинову, бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра", предъявлено обвинение по восьми эпизодам мошенничества организованной группой в особо крупном размере. Виновным он себя не считает.
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