https://ria.ru/20231206/semerka-1914085514.html

Москва будет следить за онлайн-саммитом "Большой семерки"

Москва будет следить за онлайн-саммитом "Большой семерки" - РИА Новости, 06.12.2023

Москва будет следить за онлайн-саммитом "Большой семерки"

Москва будет внимательно следить за онлайн-саммитом "Большой семёрки", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:45

2023-12-06T12:45

2023-12-06T12:45

в мире

москва

россия

дмитрий песков

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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Москва будет внимательно следить за онлайн-саммитом "Большой семёрки", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы будем внимательно наблюдать, наверняка, основная тема для них будет палестино-израильский конфликт, посмотрим. В любом случае, это важное событие, будем, конечно, внимательно отслеживать",- сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ждут ли в Кремле каких-либо заявлений по итогам саммита.

https://ria.ru/20231128/peskov-1912321412.html

москва

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Варвара Скокшина

в мире, москва, россия, дмитрий песков