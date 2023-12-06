https://ria.ru/20231206/semerka-1914085514.html
Москва будет следить за онлайн-саммитом "Большой семерки"
Москва будет следить за онлайн-саммитом "Большой семерки" - РИА Новости, 06.12.2023
Москва будет следить за онлайн-саммитом "Большой семерки"
Москва будет внимательно следить за онлайн-саммитом "Большой семёрки", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:45
2023-12-06T12:45
2023-12-06T12:45
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дмитрий песков
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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Москва будет внимательно следить за онлайн-саммитом "Большой семёрки", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы будем внимательно наблюдать, наверняка, основная тема для них будет палестино-израильский конфликт, посмотрим. В любом случае, это важное событие, будем, конечно, внимательно отслеживать",- сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ждут ли в Кремле каких-либо заявлений по итогам саммита.
https://ria.ru/20231128/peskov-1912321412.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, дмитрий песков
В мире, Москва, Россия, Дмитрий Песков
Москва будет следить за онлайн-саммитом "Большой семерки"
Песков: Москва будет внимательно следить за онлайн-саммитом "Большой семерки"