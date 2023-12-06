Рейтинг@Mail.ru
Москва будет следить за онлайн-саммитом "Большой семерки" - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/semerka-1914085514.html
Москва будет следить за онлайн-саммитом "Большой семерки"
Москва будет следить за онлайн-саммитом "Большой семерки" - РИА Новости, 06.12.2023
Москва будет следить за онлайн-саммитом "Большой семерки"
Москва будет внимательно следить за онлайн-саммитом "Большой семёрки", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:45
2023-12-06T12:45
в мире
москва
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_1dff35cd0d6ccbe4fe8ec8fceccb8ac9.jpg
АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Москва будет внимательно следить за онлайн-саммитом "Большой семёрки", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы будем внимательно наблюдать, наверняка, основная тема для них будет палестино-израильский конфликт, посмотрим. В любом случае, это важное событие, будем, конечно, внимательно отслеживать",- сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ждут ли в Кремле каких-либо заявлений по итогам саммита.
https://ria.ru/20231128/peskov-1912321412.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f4c7ddb072191c6dad976c5cb3efd335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, дмитрий песков
В мире, Москва, Россия, Дмитрий Песков
Москва будет следить за онлайн-саммитом "Большой семерки"

Песков: Москва будет внимательно следить за онлайн-саммитом "Большой семерки"

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
Читать ria.ru в
АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Москва будет внимательно следить за онлайн-саммитом "Большой семёрки", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы будем внимательно наблюдать, наверняка, основная тема для них будет палестино-израильский конфликт, посмотрим. В любом случае, это важное событие, будем, конечно, внимательно отслеживать",- сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ждут ли в Кремле каких-либо заявлений по итогам саммита.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Россия выстраивает политику в соответствии с реалиями, заявил Песков
28 ноября, 12:16
 
В миреМоскваРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала