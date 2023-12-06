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В Сбербанке рассказали о планах по наращиванию прибыли и дивидендов - РИА Новости, 06.12.2023
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13:45 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/sberbank-1914102885.html
В Сбербанке рассказали о планах по наращиванию прибыли и дивидендов
В Сбербанке рассказали о планах по наращиванию прибыли и дивидендов - РИА Новости, 06.12.2023
В Сбербанке рассказали о планах по наращиванию прибыли и дивидендов
Сбербанк таргетирует увеличение своей прибыли в 2024 году и последующих годах, чтобы наращивать свой бизнес и выплату дивидендов, заявил вице-президент,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:45
2023-12-06T13:45
сбербанк россии
экономика
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сбербанк таргетирует увеличение своей прибыли в 2024 году и последующих годах, чтобы наращивать свой бизнес и выплату дивидендов, заявил вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов. Сбербанк за 9 месяцев текущего года заработал 1,149 триллиона рублей чистой прибыли по МСФО. "Мы в следующем году и в каждом последующем году таргетируем безусловное увеличение чистой прибыли, чтобы каждый год наращивать свой бизнес и наращивать выплату дивидендов", - сказал он, выступая на Дне инвестора банка.
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сбербанк россии, экономика
Сбербанк России, Экономика
В Сбербанке рассказали о планах по наращиванию прибыли и дивидендов

Сбербанк планирует увеличить прибыль для наращивания бизнеса и выплат дивидендов

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкОфис Cбербанка
Офис Cбербанка - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сбербанк таргетирует увеличение своей прибыли в 2024 году и последующих годах, чтобы наращивать свой бизнес и выплату дивидендов, заявил вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов.
Сбербанк за 9 месяцев текущего года заработал 1,149 триллиона рублей чистой прибыли по МСФО.
"Мы в следующем году и в каждом последующем году таргетируем безусловное увеличение чистой прибыли, чтобы каждый год наращивать свой бизнес и наращивать выплату дивидендов", - сказал он, выступая на Дне инвестора банка.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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