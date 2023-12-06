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Развитие ИИ приведет к созданию человекоцентричной экономики, заявил Греф - РИА Новости, 06.12.2023
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11:01 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/sberbank-1914059173.html
Развитие ИИ приведет к созданию человекоцентричной экономики, заявил Греф
Развитие ИИ приведет к созданию человекоцентричной экономики, заявил Греф - РИА Новости, 06.12.2023
Развитие ИИ приведет к созданию человекоцентричной экономики, заявил Греф
"Ответственная работа" для развития искусственного интеллекта приведет к созданию "человекоцентричной" экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:01
2023-12-06T11:01
экономика
россия
герман греф
сбербанк россии
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Ответственная работа" для развития искусственного интеллекта приведет к созданию "человекоцентричной" экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора. "Мы верим, что ответственная работа по развитию искусственного интеллекта на благо человека приведет к становлению новой, человекоцентричной модели экономики, да и всего общества в целом", - сказал глава Сбербанка. И, по словам Грефа, Сбербанк хочет быть частью этого процесса. Потребительская модель, когда человек рассматривается исключительно как кошелек, как источник дохода, уйдет в прошлое, также считает он. "Задача бизнеса - помогать клиенту быть гибким и адаптивным в нестабильном мире. Эта нестабильность, эта хрупкость никуда не денется", - заключил Греф. Различные компании в России и мире заявляют сейчас о развитии технологии искусственного интеллекта. Например, на финансовом рынке искусственный интеллект применяется в крупных компаниях, по крайней мере, идут тестирования аналитических моделей, обработка больших массивов текстовых и числовых данных. Кроме того, элементы искусственного интеллекта используются в некоторых программах "автоследования", когда клиент брокерского подразделения может в своих решениях следовать за успешным трейдером, даже если это не человек, а компьютерная программа.
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экономика, россия, герман греф, сбербанк россии
Экономика, Россия, Герман Греф, Сбербанк России
Развитие ИИ приведет к созданию человекоцентричной экономики, заявил Греф

Греф: Сбербанк хочет быть частью работы по развитию искусственного интеллекта

© iStock.com / agsandrewИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© iStock.com / agsandrew
Информационные технологии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Ответственная работа" для развития искусственного интеллекта приведет к созданию "человекоцентричной" экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора.
"Мы верим, что ответственная работа по развитию искусственного интеллекта на благо человека приведет к становлению новой, человекоцентричной модели экономики, да и всего общества в целом", - сказал глава Сбербанка.
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И, по словам Грефа, Сбербанк хочет быть частью этого процесса.
Потребительская модель, когда человек рассматривается исключительно как кошелек, как источник дохода, уйдет в прошлое, также считает он.
«
"Задача бизнеса - помогать клиенту быть гибким и адаптивным в нестабильном мире. Эта нестабильность, эта хрупкость никуда не денется", - заключил Греф.
Различные компании в России и мире заявляют сейчас о развитии технологии искусственного интеллекта. Например, на финансовом рынке искусственный интеллект применяется в крупных компаниях, по крайней мере, идут тестирования аналитических моделей, обработка больших массивов текстовых и числовых данных. Кроме того, элементы искусственного интеллекта используются в некоторых программах "автоследования", когда клиент брокерского подразделения может в своих решениях следовать за успешным трейдером, даже если это не человек, а компьютерная программа.
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ЭкономикаРоссияГерман ГрефСбербанк России
 
 
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