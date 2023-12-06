https://ria.ru/20231206/sberbank-1914059173.html
Развитие ИИ приведет к созданию человекоцентричной экономики, заявил Греф
Развитие ИИ приведет к созданию человекоцентричной экономики, заявил Греф - РИА Новости, 06.12.2023
Развитие ИИ приведет к созданию человекоцентричной экономики, заявил Греф
"Ответственная работа" для развития искусственного интеллекта приведет к созданию "человекоцентричной" экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:01
2023-12-06T11:01
2023-12-06T11:01
экономика
россия
герман греф
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878352653_0:235:2730:1771_1920x0_80_0_0_ca30c0d16dbb3ddc28155e17b7a40546.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Ответственная работа" для развития искусственного интеллекта приведет к созданию "человекоцентричной" экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора. "Мы верим, что ответственная работа по развитию искусственного интеллекта на благо человека приведет к становлению новой, человекоцентричной модели экономики, да и всего общества в целом", - сказал глава Сбербанка. И, по словам Грефа, Сбербанк хочет быть частью этого процесса. Потребительская модель, когда человек рассматривается исключительно как кошелек, как источник дохода, уйдет в прошлое, также считает он. "Задача бизнеса - помогать клиенту быть гибким и адаптивным в нестабильном мире. Эта нестабильность, эта хрупкость никуда не денется", - заключил Греф. Различные компании в России и мире заявляют сейчас о развитии технологии искусственного интеллекта. Например, на финансовом рынке искусственный интеллект применяется в крупных компаниях, по крайней мере, идут тестирования аналитических моделей, обработка больших массивов текстовых и числовых данных. Кроме того, элементы искусственного интеллекта используются в некоторых программах "автоследования", когда клиент брокерского подразделения может в своих решениях следовать за успешным трейдером, даже если это не человек, а компьютерная программа.
https://ria.ru/20231130/ii-1912915899.html
https://ria.ru/20231124/ii-1911669712.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878352653_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_691f9f8780d6281c988ba9b977163bb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, герман греф, сбербанк россии
Экономика, Россия, Герман Греф, Сбербанк России
Развитие ИИ приведет к созданию человекоцентричной экономики, заявил Греф
Греф: Сбербанк хочет быть частью работы по развитию искусственного интеллекта
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Ответственная работа" для развития искусственного интеллекта приведет к созданию "человекоцентричной" экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора.
"Мы верим, что ответственная работа по развитию искусственного интеллекта на благо человека приведет к становлению новой, человекоцентричной модели экономики, да и всего общества в целом", - сказал глава Сбербанка.
В ООН сообщили о тревоге из-за способности ИИ изменять общество и политику
И, по словам Грефа, Сбербанк хочет быть частью этого процесса.
Потребительская модель, когда человек рассматривается исключительно как кошелек, как источник дохода, уйдет в прошлое, также считает он.
«
"Задача бизнеса - помогать клиенту быть гибким и адаптивным в нестабильном мире. Эта нестабильность, эта хрупкость никуда не денется", - заключил Греф.
Различные компании в России
и мире заявляют сейчас о развитии технологии искусственного интеллекта. Например, на финансовом рынке искусственный интеллект применяется в крупных компаниях, по крайней мере, идут тестирования аналитических моделей, обработка больших массивов текстовых и числовых данных. Кроме того, элементы искусственного интеллекта используются в некоторых программах "автоследования", когда клиент брокерского подразделения может в своих решениях следовать за успешным трейдером, даже если это не человек, а компьютерная программа.
Путин: российские модели ИИ должны отражать все богатство мировой культуры