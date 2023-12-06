https://ria.ru/20231206/sberbank-1914059173.html

Развитие ИИ приведет к созданию человекоцентричной экономики, заявил Греф

Развитие ИИ приведет к созданию человекоцентричной экономики, заявил Греф - РИА Новости, 06.12.2023

Развитие ИИ приведет к созданию человекоцентричной экономики, заявил Греф

"Ответственная работа" для развития искусственного интеллекта приведет к созданию "человекоцентричной" экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:01

2023-12-06T11:01

2023-12-06T11:01

экономика

россия

герман греф

сбербанк россии

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Ответственная работа" для развития искусственного интеллекта приведет к созданию "человекоцентричной" экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора. "Мы верим, что ответственная работа по развитию искусственного интеллекта на благо человека приведет к становлению новой, человекоцентричной модели экономики, да и всего общества в целом", - сказал глава Сбербанка. И, по словам Грефа, Сбербанк хочет быть частью этого процесса. Потребительская модель, когда человек рассматривается исключительно как кошелек, как источник дохода, уйдет в прошлое, также считает он. "Задача бизнеса - помогать клиенту быть гибким и адаптивным в нестабильном мире. Эта нестабильность, эта хрупкость никуда не денется", - заключил Греф. Различные компании в России и мире заявляют сейчас о развитии технологии искусственного интеллекта. Например, на финансовом рынке искусственный интеллект применяется в крупных компаниях, по крайней мере, идут тестирования аналитических моделей, обработка больших массивов текстовых и числовых данных. Кроме того, элементы искусственного интеллекта используются в некоторых программах "автоследования", когда клиент брокерского подразделения может в своих решениях следовать за успешным трейдером, даже если это не человек, а компьютерная программа.

https://ria.ru/20231130/ii-1912915899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, герман греф, сбербанк россии