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"Сбер" запустил исламское финансирование юрлиц - РИА Новости, 06.12.2023
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10:08 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/sberbank-1914046057.html
"Сбер" запустил исламское финансирование юрлиц
"Сбер" запустил исламское финансирование юрлиц - РИА Новости, 06.12.2023
"Сбер" запустил исламское финансирование юрлиц
Сбербанк запустил исламское финансирование юрлиц для пополнения оборотных средств, сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов в кулуарах... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:08
2023-12-06T10:08
экономика
северный кавказ
анатолий попов
сбербанк россии
сбер
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сбербанк запустил исламское финансирование юрлиц для пополнения оборотных средств, сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов в кулуарах Дня инвестора "Сбера". "Сбербанк активно развивает альтернативные способы финансирования корпоративных клиентов. В этом году мы запустили продукт исламского финансирования, позволяющий предоставлять средства юридическим лицам на пополнение оборотных средств", - сказал Попов. Этот продукт позволяет финансировать бизнес полностью в соответствии со стандартами исламского финансирования, что подтверждено международным исламским комитетом, добавил он. По словам Попова, Сбербанк уже выделил лимит на первые пилотные сделки и проводит переговоры с потенциальными заемщиками. "Кроме того, в этом году мы запустили ряд пилотных продуктов для проектного финансирования, в том числе для застройщиков, рассматриваются сделки в рамках торгового финансирования", - рассказал топ-менеджер. Исламское финансирование будет в первую очередь интересно корпоративным клиентам из Татарстана, Башкирии и республик Северного Кавказа, добавил он.
https://ria.ru/20231116/sberbank-1909822648.html
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экономика, северный кавказ, анатолий попов, сбербанк россии, сбер
Экономика, Северный Кавказ, Анатолий Попов, Сбербанк России, Сбер
"Сбер" запустил исламское финансирование юрлиц

"Сбер" запустил исламское финансирование юрлиц для пополнения оборотных средств

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд "Сбера"
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Стенд "Сбера". Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сбербанк запустил исламское финансирование юрлиц для пополнения оборотных средств, сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов в кулуарах Дня инвестора "Сбера".
"Сбербанк активно развивает альтернативные способы финансирования корпоративных клиентов. В этом году мы запустили продукт исламского финансирования, позволяющий предоставлять средства юридическим лицам на пополнение оборотных средств", - сказал Попов.
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Этот продукт позволяет финансировать бизнес полностью в соответствии со стандартами исламского финансирования, что подтверждено международным исламским комитетом, добавил он. По словам Попова, Сбербанк уже выделил лимит на первые пилотные сделки и проводит переговоры с потенциальными заемщиками.
"Кроме того, в этом году мы запустили ряд пилотных продуктов для проектного финансирования, в том числе для застройщиков, рассматриваются сделки в рамках торгового финансирования", - рассказал топ-менеджер.
Исламское финансирование будет в первую очередь интересно корпоративным клиентам из Татарстана, Башкирии и республик Северного Кавказа, добавил он.
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ЭкономикаСеверный КавказАнатолий ПоповСбербанк РоссииСбер
 
 
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