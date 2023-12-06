https://ria.ru/20231206/sberbank-1914046057.html

"Сбер" запустил исламское финансирование юрлиц

"Сбер" запустил исламское финансирование юрлиц - РИА Новости, 06.12.2023

"Сбер" запустил исламское финансирование юрлиц

Сбербанк запустил исламское финансирование юрлиц для пополнения оборотных средств, сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов в кулуарах... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:08

2023-12-06T10:08

2023-12-06T10:08

экономика

северный кавказ

анатолий попов

сбербанк россии

сбер

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сбербанк запустил исламское финансирование юрлиц для пополнения оборотных средств, сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов в кулуарах Дня инвестора "Сбера". "Сбербанк активно развивает альтернативные способы финансирования корпоративных клиентов. В этом году мы запустили продукт исламского финансирования, позволяющий предоставлять средства юридическим лицам на пополнение оборотных средств", - сказал Попов. Этот продукт позволяет финансировать бизнес полностью в соответствии со стандартами исламского финансирования, что подтверждено международным исламским комитетом, добавил он. По словам Попова, Сбербанк уже выделил лимит на первые пилотные сделки и проводит переговоры с потенциальными заемщиками. "Кроме того, в этом году мы запустили ряд пилотных продуктов для проектного финансирования, в том числе для застройщиков, рассматриваются сделки в рамках торгового финансирования", - рассказал топ-менеджер. Исламское финансирование будет в первую очередь интересно корпоративным клиентам из Татарстана, Башкирии и республик Северного Кавказа, добавил он.

https://ria.ru/20231116/sberbank-1909822648.html

https://ria.ru/20231205/startapy-1913831956.html

северный кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, северный кавказ, анатолий попов, сбербанк россии, сбер