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"Сбер" стал предупреждать о звонках мошенников в своем приложении - РИА Новости, 06.12.2023
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09:54 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/sberbank-1914043259.html
"Сбер" стал предупреждать о звонках мошенников в своем приложении
"Сбер" стал предупреждать о звонках мошенников в своем приложении - РИА Новости, 06.12.2023
"Сбер" стал предупреждать о звонках мошенников в своем приложении
Сбербанк установил в своем мобильном приложении функцию предупреждения клиентов о звонках мошенников, сообщил журналистам первый зампредседателя правления банка РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T09:54
2023-12-06T09:54
россия
кирилл царев
сбер
сбербанк россии
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сбербанк установил в своем мобильном приложении функцию предупреждения клиентов о звонках мошенников, сообщил журналистам первый зампредседателя правления банка Кирилл Царев. "Сбер" добавил в свое приложение "Сбербанк Онлайн" функцию предупреждения клиентов о контакте с мошенником. Красный экран с предупреждением "Вам звонит мошенник!" на смартфоне возникает у клиента при входе в "Сбербанк Онлайн" в том случае, если наши системы безопасности фиксируют, что человек сейчас общается с мошенником", - сказал Царев в кулуарах Дня инвестора "Сбера". Задача этого выплывающего экрана – переключить внимание клиента от разговора и дать возможность сразу же обратиться в банк по кнопке на экране, пояснил он. "К сожалению, основная угроза для наших клиентов сегодня – это телефонное мошенничество, доля которого в общем объеме кибермошенничества составляет 90%, в сутки мошенники совершают 8 миллионов звонков. И наша задача в том числе – предупредить клиентов вовремя, не позволить им передать финансовую информацию, которую преступники смогут использовать, чтобы похитить средства", - сказал топ-менеджер. Чтобы дополнительно обезопасить себя, нужно включить в мобильном приложении банка сервис "Управление входящими звонками", который также работает для звонков в мессенджерах, и активировать опцию блокировки нежелательных звонков, добавил он. По прогнозу "Сбера", который был представлен в ноябре, объем хищений кибермошенниками у граждан России по итогам года составит 19 миллиардов рублей. По данным Банка России, за девять месяцев злоумышленникам удалось похитить почти 11,8 миллиарда рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за прошлый год у клиентов банков РФ, по данным регулятора, были похищены рекордные 14,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20231206/sberbank-1914041487.html
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россия, кирилл царев, сбер, сбербанк россии, общество
Россия, Кирилл Царев, Сбер, Сбербанк России, Общество
"Сбер" стал предупреждать о звонках мошенников в своем приложении

Сбербанк установил в приложении функцию предупреждения о звонках мошенников

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сбербанк установил в своем мобильном приложении функцию предупреждения клиентов о звонках мошенников, сообщил журналистам первый зампредседателя правления банка Кирилл Царев.
"Сбер" добавил в свое приложение "Сбербанк Онлайн" функцию предупреждения клиентов о контакте с мошенником. Красный экран с предупреждением "Вам звонит мошенник!" на смартфоне возникает у клиента при входе в "Сбербанк Онлайн" в том случае, если наши системы безопасности фиксируют, что человек сейчас общается с мошенником", - сказал Царев в кулуарах Дня инвестора "Сбера".
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Задача этого выплывающего экрана – переключить внимание клиента от разговора и дать возможность сразу же обратиться в банк по кнопке на экране, пояснил он.
"К сожалению, основная угроза для наших клиентов сегодня – это телефонное мошенничество, доля которого в общем объеме кибермошенничества составляет 90%, в сутки мошенники совершают 8 миллионов звонков. И наша задача в том числе – предупредить клиентов вовремя, не позволить им передать финансовую информацию, которую преступники смогут использовать, чтобы похитить средства", - сказал топ-менеджер.
Чтобы дополнительно обезопасить себя, нужно включить в мобильном приложении банка сервис "Управление входящими звонками", который также работает для звонков в мессенджерах, и активировать опцию блокировки нежелательных звонков, добавил он.
По прогнозу "Сбера", который был представлен в ноябре, объем хищений кибермошенниками у граждан России по итогам года составит 19 миллиардов рублей. По данным Банка России, за девять месяцев злоумышленникам удалось похитить почти 11,8 миллиарда рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за прошлый год у клиентов банков РФ, по данным регулятора, были похищены рекордные 14,2 миллиарда рублей.
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