https://ria.ru/20231206/sberbank-1914043259.html

"Сбер" стал предупреждать о звонках мошенников в своем приложении

"Сбер" стал предупреждать о звонках мошенников в своем приложении - РИА Новости, 06.12.2023

"Сбер" стал предупреждать о звонках мошенников в своем приложении

Сбербанк установил в своем мобильном приложении функцию предупреждения клиентов о звонках мошенников, сообщил журналистам первый зампредседателя правления банка РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T09:54

2023-12-06T09:54

2023-12-06T09:54

россия

кирилл царев

сбер

сбербанк россии

общество

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сбербанк установил в своем мобильном приложении функцию предупреждения клиентов о звонках мошенников, сообщил журналистам первый зампредседателя правления банка Кирилл Царев. "Сбер" добавил в свое приложение "Сбербанк Онлайн" функцию предупреждения клиентов о контакте с мошенником. Красный экран с предупреждением "Вам звонит мошенник!" на смартфоне возникает у клиента при входе в "Сбербанк Онлайн" в том случае, если наши системы безопасности фиксируют, что человек сейчас общается с мошенником", - сказал Царев в кулуарах Дня инвестора "Сбера". Задача этого выплывающего экрана – переключить внимание клиента от разговора и дать возможность сразу же обратиться в банк по кнопке на экране, пояснил он. "К сожалению, основная угроза для наших клиентов сегодня – это телефонное мошенничество, доля которого в общем объеме кибермошенничества составляет 90%, в сутки мошенники совершают 8 миллионов звонков. И наша задача в том числе – предупредить клиентов вовремя, не позволить им передать финансовую информацию, которую преступники смогут использовать, чтобы похитить средства", - сказал топ-менеджер. Чтобы дополнительно обезопасить себя, нужно включить в мобильном приложении банка сервис "Управление входящими звонками", который также работает для звонков в мессенджерах, и активировать опцию блокировки нежелательных звонков, добавил он. По прогнозу "Сбера", который был представлен в ноябре, объем хищений кибермошенниками у граждан России по итогам года составит 19 миллиардов рублей. По данным Банка России, за девять месяцев злоумышленникам удалось похитить почти 11,8 миллиарда рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за прошлый год у клиентов банков РФ, по данным регулятора, были похищены рекордные 14,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231206/sberbank-1914041487.html

https://ria.ru/20231201/bloger-1913207572.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, кирилл царев, сбер, сбербанк россии, общество