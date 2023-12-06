https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914109120.html

Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Великобритания расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 06.12.2023

Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Великобритания расширила список санкций против России, следует из документа, опубликованного на сайте правительства страны. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:08

2023-12-06T14:08

2023-12-06T15:23

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Великобритания расширила список санкций против России, следует из документа, опубликованного на сайте правительства страны."Добавлено 45 новых позиций в рамках российского санкционного режима", — говорится в тексте.Как уточняется, в перечень попали 31 физическое и юридическое лицо, связанные с военно-промышленным комплексом России. В ведомстве заявили, что эти люди и организации имеют отношение к производству беспилотников и частей ракет, а также к импорту и поставкам "ключевых электронных компонентов".В частности, ограничения ввели против Авиамоторного научно-технического комплекса "Союз", разрабатывающего двигатели для самолетов и вертолетов, а также против членов его совета директоров.Помимо этого, в обновленный список включили:Санкции также коснулись предприятий из других стран, которые, по заявлению Лондона, "поддерживают действия России на Украине". В списке значатся:Кроме того, ограничения ввели против четырех компаний из ОАЭ, которые Британия обвинила "в непрозрачных схемах, способствующих беспрепятственной торговле российской нефтью". Речь идет о K&O Ship Management, Oil Tankers (Scf) Management, Radiating World Shipping Services и Star Voyages Shipping Services.Помимо этого, в перечень попали еще три физлица и организации, включая группу "Русич". Также Лондон расширил на одну позицию список ограничений против Белоруссии.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.

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https://ria.ru/20231205/ogranicheniya-1913977011.html

https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914096612.html

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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