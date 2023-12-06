https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914091098.html
Санкции не привели к краху российской экономики, заявил Мишустин
Санкции не привели к краху российской экономики, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.12.2023
Санкции не привели к краху российской экономики, заявил Мишустин
Наштампованные санкции не привели к краху экономики РФ, во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен, основные сложности преодолены, заявил... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:11
2023-12-06T13:11
2023-12-06T13:11
экономика
россия
михаил мишустин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Наштампованные санкции не привели к краху экономики РФ, во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен, основные сложности преодолены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий". "Наштампованные коллективным Западом санкции не привели к краху нашей экономики, как они того ожидали. Конечно, ощутимые трудности были. Прежде всего во втором квартале 2022 года. Но с тех пор идет уверенное восстановление. Во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен. По большей части мы преодолели основные возникшие сложности", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230913/rakety-1896075580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Санкции в отношении России
Санкции не привели к краху российской экономики, заявил Мишустин
Мишустин: основные трудности, связанные с санкциями, уже удалось преодолеть
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Наштампованные санкции не привели к краху экономики РФ, во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен, основные сложности преодолены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий".
"Наштампованные коллективным Западом санкции не привели к краху нашей экономики, как они того ожидали. Конечно, ощутимые трудности были. Прежде всего во втором квартале 2022 года. Но с тех пор идет уверенное восстановление. Во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен. По большей части мы преодолели основные возникшие сложности", - сказал Мишустин.
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