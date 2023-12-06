https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914091098.html

Санкции не привели к краху российской экономики, заявил Мишустин

Санкции не привели к краху российской экономики, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.12.2023

Санкции не привели к краху российской экономики, заявил Мишустин

Наштампованные санкции не привели к краху экономики РФ, во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен, основные сложности преодолены, заявил... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:11

2023-12-06T13:11

2023-12-06T13:11

экономика

россия

михаил мишустин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Наштампованные санкции не привели к краху экономики РФ, во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен, основные сложности преодолены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий". "Наштампованные коллективным Западом санкции не привели к краху нашей экономики, как они того ожидали. Конечно, ощутимые трудности были. Прежде всего во втором квартале 2022 года. Но с тех пор идет уверенное восстановление. Во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен. По большей части мы преодолели основные возникшие сложности", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230913/rakety-1896075580.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

экономика, россия, михаил мишустин, санкции в отношении россии