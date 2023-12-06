https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914015285.html

Антонов назвал потери бизнеса в США из-за санкций против России огромными

Антонов назвал потери бизнеса в США из-за санкций против России огромными - РИА Новости, 06.12.2023

Антонов назвал потери бизнеса в США из-за санкций против России огромными

Тысячи антироссийских ограничений создают проблемы для американского бизнеса, но при этом не действуют на РФ, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T03:47

2023-12-06T03:47

2023-12-06T03:47

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вашингтон (штат)

бельгия

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Тысячи антироссийских ограничений создают проблемы для американского бизнеса, но при этом не действуют на РФ, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Тысячи антироссийских ограничений создают серьезные проблемы для американского бизнеса. Фирмы и корпорации теряют огромные доходы от ухода с российского рынка и отказа от наших энергоресурсов, а также других товаров", - говорится в заявлении Антонова. Он подчеркнул, что "санкции против России не действуют". "Экономика России твердо стоит на ногах и развивается. Любые попытки заставить нас изменить свою политику обречены на провал. Это очевидные факты, с которыми согласны все настоящие профессионалы", - заявил высокопоставленный дипломат. "Ради реализации своих внешнеполитических задач Вашингтон, размахивая санкционной дубинкой, в действительности приносит в жертву интересы союзников - на этот раз Бельгии, Кипра, Нидерландов и ФРГ. Неужели здесь не понимают, что таким образом сами пилят долларовый сук, на котором сидит экономика Америки?" - заявил посол.

https://ria.ru/20231205/sanktsii-1913889747.html

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россия, вашингтон (штат), бельгия, анатолий антонов