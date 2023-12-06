https://ria.ru/20231206/sandu-1914147205.html

Экс-глава Гагаузии заявила, что Санду устраивает "политическую инквизицию"

Экс-глава Гагаузии заявила, что Санду устраивает "политическую инквизицию" - РИА Новости, 06.12.2023

Экс-глава Гагаузии заявила, что Санду устраивает "политическую инквизицию"

Президент Молдавии Майя Санду вводит в республике "политическую инквизицию" и устроит в предвыборный 2024 год "настоящую охоту на ведьм", заявила экс-глава... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:58

2023-12-06T15:58

2023-12-06T15:58

в мире

молдавия

гагаузия

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655846_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_80c5b72be386068861932ecb5fe57b39.jpg

КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду вводит в республике "политическую инквизицию" и устроит в предвыборный 2024 год "настоящую охоту на ведьм", заявила экс-глава Гагаузской автономии, лидер оппозиционной ассоциации "Платформа Молдова" Ирина Влах в Telegram-канале.Санду стала президентом по результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в должность она вступила в конце декабря. Президентские выборы состоятся в 2024 году, а парламентские выборы в Молдавии запланированы на июль 2025 года. "Предвыборный 2024 год начнется с настоящей охоты на ведьм. Майя Санду вводит в Молдове политическую инквизицию", — заявила Влах в видеообращении.Экс-глава Гагаузии напомнила о том, что парламент по инициативе Санду проголосовал за создание Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией, который, по мнению политика, будет "будет контролировать и рекомендовать Службе информации и безопасности подавлять критические голоса в интернете". "Начинается время небывало жесткой цензуры. Это принесет большое удовлетворение Майе Санду, которая из гордости и зависти уничтожила многие проевропейские партии, включая своего главного партнера – "Платформу DA", – заявила Влах. Она также сообщила, что на деятельность 35 сотрудников центра по борьбе с дезинформацией из госбюджета будет выделено 20 миллионов леев (более 1,1 миллиона долларов). Эти деньги, как считает Влах, можно было бы направить на индексацию пенсий, ремонт детсадов по стране или на расширение списка компенсируемых лекарств. Ранее президент Санду заявила, что власти Молдавии создадут центр информационного противодействия "Патриот", который займется защитой граждан от информационных манипуляций и борьбой с дезинформацией на национальном уровне. Она добавила, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также с "изменниками родине", блокирующими курс на евроинтеграцию. Президент ранее заявляла об опасности государственного переворота и выступала за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам.

https://ria.ru/20231201/moldaviya-1913131832.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, майя санду