https://ria.ru/20231206/samolet-1914149814.html

В России создали испытательную базу для бомбардировщика нового поколения

В России создали испытательную базу для бомбардировщика нового поколения - РИА Новости, 06.12.2023

В России создали испытательную базу для бомбардировщика нового поколения

В России завершили научные работы по созданию стендовой базы для испытаний бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:04

2023-12-06T16:04

2023-12-06T17:07

безопасность

россия

рустам минниханов

владимир артяков

игорь насенков

ростех

технодинамика

ту-95мс

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В России завершили научные работы по созданию стендовой базы для испытаний бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации), сообщили в "Ростехе". "В рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" специалисты провели полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию испытательной базы и комплекса стендов", — рассказали в госкорпорации. За это разработчики стендовой базы — коллектив одного из предприятий "Ростеха" —получили премию в области промышленного строительства и проектирования имени Тихомирова в номинации "За вклад в создание испытательной базы", прошедшей сегодня в демоцентре холдинга "Технодинамика". Участие в церемонии приняли глава Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, гендиректор "Технодинамики" Игорь Насенков и другие. Новый бомбардировщик разрабатывает компания "Туполев". Предполагается, что его примут на вооружение до 2027 года. Самолет может заменить в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС. Бомбардировщик разрабатывают с широким применением технологии снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Как сообщал в апреле 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны тогда утвердило окончательный облик ПАК ДА, приоритет при его разработке отдали снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению.

https://ria.ru/20221116/bombardirovschiki-1831889254.html

https://ria.ru/20210411/pakda-1727420886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, рустам минниханов, владимир артяков, игорь насенков, ростех, технодинамика, ту-95мс, пак да