https://ria.ru/20231206/samolet-1914149814.html
В России создали испытательную базу для бомбардировщика нового поколения
В России создали испытательную базу для бомбардировщика нового поколения - РИА Новости, 06.12.2023
В России создали испытательную базу для бомбардировщика нового поколения
В России завершили научные работы по созданию стендовой базы для испытаний бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:04
2023-12-06T16:04
2023-12-06T17:07
безопасность
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В России завершили научные работы по созданию стендовой базы для испытаний бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации), сообщили в "Ростехе". "В рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" специалисты провели полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию испытательной базы и комплекса стендов", — рассказали в госкорпорации. За это разработчики стендовой базы — коллектив одного из предприятий "Ростеха" —получили премию в области промышленного строительства и проектирования имени Тихомирова в номинации "За вклад в создание испытательной базы", прошедшей сегодня в демоцентре холдинга "Технодинамика". Участие в церемонии приняли глава Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, гендиректор "Технодинамики" Игорь Насенков и другие. Новый бомбардировщик разрабатывает компания "Туполев". Предполагается, что его примут на вооружение до 2027 года. Самолет может заменить в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС. Бомбардировщик разрабатывают с широким применением технологии снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Как сообщал в апреле 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны тогда утвердило окончательный облик ПАК ДА, приоритет при его разработке отдали снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению.
https://ria.ru/20221116/bombardirovschiki-1831889254.html
https://ria.ru/20210411/pakda-1727420886.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, рустам минниханов, владимир артяков, игорь насенков, ростех, технодинамика, ту-95мс, пак да
Безопасность, Россия, Рустам Минниханов, Владимир Артяков, Игорь Насенков, Ростех, Технодинамика, Ту-95МС, ПАК ДА
В России создали испытательную базу для бомбардировщика нового поколения
В России завершена ОКР по разработке испытательной базы для самолета ПАК ДА
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В России завершили научные работы по созданию стендовой базы для испытаний бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации), сообщили в "Ростехе".
"В рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" специалисты провели полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию испытательной базы и комплекса стендов", — рассказали в госкорпорации.
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За это разработчики стендовой базы — коллектив одного из предприятий "Ростеха" —получили премию в области промышленного строительства и проектирования имени Тихомирова в номинации "За вклад в создание испытательной базы", прошедшей сегодня в демоцентре холдинга "Технодинамика
". Участие в церемонии приняли глава Татарстана Рустам Минниханов
, первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков
, гендиректор "Технодинамики" Игорь Насенков
и другие.
Новый бомбардировщик разрабатывает компания "Туполев". Предполагается, что его примут на вооружение до 2027 года. Самолет может заменить в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.
Бомбардировщик разрабатывают с широким применением технологии снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Как сообщал в апреле 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны тогда утвердило окончательный облик ПАК ДА, приоритет при его разработке отдали снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению.
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