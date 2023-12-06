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В России создали испытательную базу для бомбардировщика нового поколения - РИА Новости, 06.12.2023
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16:04 06.12.2023 (обновлено: 17:07 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/samolet-1914149814.html
В России создали испытательную базу для бомбардировщика нового поколения
В России создали испытательную базу для бомбардировщика нового поколения - РИА Новости, 06.12.2023
В России создали испытательную базу для бомбардировщика нового поколения
В России завершили научные работы по созданию стендовой базы для испытаний бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:04
2023-12-06T17:07
безопасность
россия
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ростех
технодинамика
ту-95мс
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В России завершили научные работы по созданию стендовой базы для испытаний бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации), сообщили в "Ростехе". "В рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" специалисты провели полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию испытательной базы и комплекса стендов", — рассказали в госкорпорации. За это разработчики стендовой базы — коллектив одного из предприятий "Ростеха" —получили премию в области промышленного строительства и проектирования имени Тихомирова в номинации "За вклад в создание испытательной базы", прошедшей сегодня в демоцентре холдинга "Технодинамика". Участие в церемонии приняли глава Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, гендиректор "Технодинамики" Игорь Насенков и другие. Новый бомбардировщик разрабатывает компания "Туполев". Предполагается, что его примут на вооружение до 2027 года. Самолет может заменить в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС. Бомбардировщик разрабатывают с широким применением технологии снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Как сообщал в апреле 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны тогда утвердило окончательный облик ПАК ДА, приоритет при его разработке отдали снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению.
https://ria.ru/20221116/bombardirovschiki-1831889254.html
https://ria.ru/20210411/pakda-1727420886.html
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безопасность, россия, рустам минниханов, владимир артяков, игорь насенков, ростех, технодинамика, ту-95мс, пак да
Безопасность, Россия, Рустам Минниханов, Владимир Артяков, Игорь Насенков, Ростех, Технодинамика, Ту-95МС, ПАК ДА
В России создали испытательную базу для бомбардировщика нового поколения

В России завершена ОКР по разработке испытательной базы для самолета ПАК ДА

© РИА Новости / Андрей СтанавовПрототип ПАК ДА в представлении 3D-художника
Прототип ПАК ДА в представлении 3D-художника - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Андрей Станавов
Прототип ПАК ДА в представлении 3D-художника
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В России завершили научные работы по созданию стендовой базы для испытаний бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации), сообщили в "Ростехе".
"В рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" специалисты провели полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию испытательной базы и комплекса стендов", — рассказали в госкорпорации.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
"Ростех" удвоит выпуск комплектующих для двигателей Ту-160 и ПАК ДА
16 ноября 2022, 12:35
За это разработчики стендовой базы — коллектив одного из предприятий "Ростеха" —получили премию в области промышленного строительства и проектирования имени Тихомирова в номинации "За вклад в создание испытательной базы", прошедшей сегодня в демоцентре холдинга "Технодинамика". Участие в церемонии приняли глава Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, гендиректор "Технодинамики" Игорь Насенков и другие.
Новый бомбардировщик разрабатывает компания "Туполев". Предполагается, что его примут на вооружение до 2027 года. Самолет может заменить в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.
Бомбардировщик разрабатывают с широким применением технологии снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Как сообщал в апреле 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны тогда утвердило окончательный облик ПАК ДА, приоритет при его разработке отдали снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению.
Будущий российский бомбардировщик шестого поколения ПАК-ДА
"Невидимый и точный": Россия определилась с главной ударной силой
11 апреля 2021, 08:00
 
БезопасностьРоссияРустам МиннихановВладимир АртяковИгорь НасенковРостехТехнодинамикаТу-95МСПАК ДА
 
 
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