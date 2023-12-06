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Наследный принц Саудовской Аравии выразил готовность посетить Россию - РИА Новости, 06.12.2023
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20:22 06.12.2023 (обновлено: 20:37 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/rossiya-1914217945.html
Наследный принц Саудовской Аравии выразил готовность посетить Россию
Наследный принц Саудовской Аравии выразил готовность посетить Россию - РИА Новости, 06.12.2023
Наследный принц Саудовской Аравии выразил готовность посетить Россию
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд во время начала переговоров в Эр-Рияде с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:22
2023-12-06T20:37
россия
владимир путин
саудовская аравия
в мире
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ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд во время начала переговоров в Эр-Рияде с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность приехать с визитом в РФ.Путин прибыл в среду с рабочим, третьим по счету визитом в Саудовскую Аравию после посещения соседних ОАЭ."Конечно, я готов", - сказал кронпринц в ответ на слова Путина, что в следующий раз он должен приехать с визитом в Россию, несмотря на то, что его запланированная в этом году поездка не состоялась.
https://ria.ru/20231206/putin-1914176161.html
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россия, владимир путин, саудовская аравия, в мире
Россия, Владимир Путин, Саудовская Аравия, В мире
Наследный принц Саудовской Аравии выразил готовность посетить Россию

Наследный принц Саудовской Аравии выразил готовность приехать с визитом в РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНаследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Эр-Рияд. 6 декабря 2023
Наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Эр-Рияд. 6 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Эр-Рияд. 6 декабря 2023
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ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд во время начала переговоров в Эр-Рияде с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность приехать с визитом в РФ.
Путин прибыл в среду с рабочим, третьим по счету визитом в Саудовскую Аравию после посещения соседних ОАЭ.
"Конечно, я готов", - сказал кронпринц в ответ на слова Путина, что в следующий раз он должен приехать с визитом в Россию, несмотря на то, что его запланированная в этом году поездка не состоялась.
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