https://ria.ru/20231206/rossiya-1914217945.html

Наследный принц Саудовской Аравии выразил готовность посетить Россию

Наследный принц Саудовской Аравии выразил готовность посетить Россию - РИА Новости, 06.12.2023

Наследный принц Саудовской Аравии выразил готовность посетить Россию

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд во время начала переговоров в Эр-Рияде с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:22

2023-12-06T20:22

2023-12-06T20:37

россия

владимир путин

саудовская аравия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914219892_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_6789b7bd5ab934f8ccfcd100677ee54b.jpg

ДОХА, 6 дек - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд во время начала переговоров в Эр-Рияде с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность приехать с визитом в РФ.Путин прибыл в среду с рабочим, третьим по счету визитом в Саудовскую Аравию после посещения соседних ОАЭ."Конечно, я готов", - сказал кронпринц в ответ на слова Путина, что в следующий раз он должен приехать с визитом в Россию, несмотря на то, что его запланированная в этом году поездка не состоялась.

https://ria.ru/20231206/putin-1914176161.html

россия

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, саудовская аравия, в мире