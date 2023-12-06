https://ria.ru/20231206/rosgvardiya-1914082834.html
Пакет проектов о добровольцах в Росгвардии подготовили ко второму чтению
Пакет проектов о добровольцах в Росгвардии подготовили ко второму чтению - РИА Новости, 06.12.2023
Пакет проектов о добровольцах в Росгвардии подготовили ко второму чтению
Пакет проектов о добровольческих формированиях в Росгвардии подготовлен ко второму чтению, Госдума может его рассмотреть в четверг, заявил глава комитета ГД по... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:34
2023-12-06T12:34
2023-12-06T12:34
безопасность
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Пакет проектов о добровольческих формированиях в Росгвардии подготовлен ко второму чтению, Госдума может его рассмотреть в четверг, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее в Госдуму был внесен пакет проектов, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны. "Наш пакет законопроектов о добровольческих формированиях в Росгвардии — подготовлен ко 2-му чтению и может быть рассмотрен Госдумой уже завтра. В этом случае, вопреки конспирологическим версиям, окончательное 3-е чтение состоится на следующей неделе", - написал он. Хинштейн напомнил, что предлагается распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны. "Это обусловлено активным участием росгвардейцев в СВО и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны", - добавил депутат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Безопасность, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
Пакет проектов о добровольцах в Росгвардии подготовили ко второму чтению
Хинштейн: ГД может рассмотреть проекты о добровольцах в Росгвардии 7 декабря
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости.
Пакет проектов о добровольческих формированиях в Росгвардии подготовлен ко второму чтению, Госдума может его рассмотреть в четверг, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале
.
Ранее в Госдуму был внесен пакет проектов, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.
"Наш пакет законопроектов о добровольческих формированиях в Росгвардии — подготовлен ко 2-му чтению и может быть рассмотрен Госдумой уже завтра. В этом случае, вопреки конспирологическим версиям, окончательное 3-е чтение состоится на следующей неделе", - написал он.
Хинштейн напомнил, что предлагается распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны. "Это обусловлено активным участием росгвардейцев в СВО и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны", - добавил депутат.
Кадыров сообщил о пополнении спецназа "Ахмат" новыми добровольцами