https://ria.ru/20231206/rosgvardiya-1914082834.html

Пакет проектов о добровольцах в Росгвардии подготовили ко второму чтению

Пакет проектов о добровольцах в Росгвардии подготовили ко второму чтению - РИА Новости, 06.12.2023

Пакет проектов о добровольцах в Росгвардии подготовили ко второму чтению

Пакет проектов о добровольческих формированиях в Росгвардии подготовлен ко второму чтению, Госдума может его рассмотреть в четверг, заявил глава комитета ГД по... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:34

2023-12-06T12:34

2023-12-06T12:34

безопасность

александр хинштейн

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946847_0:124:2984:1803_1920x0_80_0_0_ab25b47673cd335ee8cc6c058b0c28ef.jpg

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Пакет проектов о добровольческих формированиях в Росгвардии подготовлен ко второму чтению, Госдума может его рассмотреть в четверг, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее в Госдуму был внесен пакет проектов, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны. "Наш пакет законопроектов о добровольческих формированиях в Росгвардии — подготовлен ко 2-му чтению и может быть рассмотрен Госдумой уже завтра. В этом случае, вопреки конспирологическим версиям, окончательное 3-е чтение состоится на следующей неделе", - написал он. Хинштейн напомнил, что предлагается распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны. "Это обусловлено активным участием росгвардейцев в СВО и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны", - добавил депутат.

https://ria.ru/20231205/akhmat-1913865095.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф