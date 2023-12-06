https://ria.ru/20231206/roseksimbank-1914287653.html
Росэксимбанк сделал ставку купонов по облигациям 002P-01 на уровне 13,98%
Росэксимбанк сделал ставку купонов по облигациям 002P-01 на уровне 13,98% - РИА Новости, 07.12.2023
Росэксимбанк сделал ставку купонов по облигациям 002P-01 на уровне 13,98%
Росэксимбанк установил ставку 9-13 купонов облигаций серии 002Р-01 на уровне 13,98% годовых, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-06T16:10
2023-12-06T16:10
2023-12-07T10:43
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Росэксимбанк установил ставку 9-13 купонов облигаций серии 002Р-01 на уровне 13,98% годовых, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Речь идет о десятилетнем выпуске облигаций на 10 миллиардов рублей, который был размещен в декабре 2019 года по ставке полугодового купона 8,9% годовых до оферты с исполнением 19 декабря 2023 года", - пояснила врио председателя правления банка Татьяна Сахарова.В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций банка на 47 миллиардов рублей, один выпуск классических - на 5 миллиардов рублей и один выпуск биржевых облигаций на 150 миллионов долларов.
https://ria.ru/20231206/veb-1914120142.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вэб.рф (вэб), облигации, росэксимбанк, экономика
Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Облигации, Росэксимбанк, Экономика