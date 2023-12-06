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Росэксимбанк сделал ставку купонов по облигациям 002P-01 на уровне 13,98% - РИА Новости, 07.12.2023
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16:10 06.12.2023 (обновлено: 10:43 07.12.2023)
https://ria.ru/20231206/roseksimbank-1914287653.html
Росэксимбанк сделал ставку купонов по облигациям 002P-01 на уровне 13,98%
Росэксимбанк сделал ставку купонов по облигациям 002P-01 на уровне 13,98% - РИА Новости, 07.12.2023
Росэксимбанк сделал ставку купонов по облигациям 002P-01 на уровне 13,98%
Росэксимбанк установил ставку 9-13 купонов облигаций серии 002Р-01 на уровне 13,98% годовых, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-06T16:10
2023-12-07T10:43
россия
вэб.рф (вэб)
облигации
росэксимбанк
экономика
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Росэксимбанк установил ставку 9-13 купонов облигаций серии 002Р-01 на уровне 13,98% годовых, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Речь идет о десятилетнем выпуске облигаций на 10 миллиардов рублей, который был размещен в декабре 2019 года по ставке полугодового купона 8,9% годовых до оферты с исполнением 19 декабря 2023 года", - пояснила врио председателя правления банка Татьяна Сахарова.В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций банка на 47 миллиардов рублей, один выпуск классических - на 5 миллиардов рублей и один выпуск биржевых облигаций на 150 миллионов долларов.
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россия, вэб.рф (вэб), облигации, росэксимбанк, экономика
Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Облигации, Росэксимбанк, Экономика

Росэксимбанк сделал ставку купонов по облигациям 002P-01 на уровне 13,98%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Росэксимбанк установил ставку 9-13 купонов облигаций серии 002Р-01 на уровне 13,98% годовых, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Речь идет о десятилетнем выпуске облигаций на 10 миллиардов рублей, который был размещен в декабре 2019 года по ставке полугодового купона 8,9% годовых до оферты с исполнением 19 декабря 2023 года", - пояснила врио председателя правления банка Татьяна Сахарова.
ВЭБ реализует проекты на 233 млрд рублей в ОАЭ и регионе Ближнего Востока - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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Вчера, 14:35
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций банка на 47 миллиардов рублей, один выпуск классических - на 5 миллиардов рублей и один выпуск биржевых облигаций на 150 миллионов долларов.
 
РоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)ОблигацииРосэксимбанкЭкономика
 
 
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