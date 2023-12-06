https://ria.ru/20231206/respublikantsy-1914208497.html
Лидер республиканцев в сенате выразил позицию фракции о помощи Украине
Лидер республиканцев в сенате выразил позицию фракции о помощи Украине - РИА Новости, 06.12.2023
Лидер республиканцев в сенате выразил позицию фракции о помощи Украине
Республиканцы в сенате США не поддержат запрос Белого дома о помощи Украине без решений по охране границы США, заявил лидер партийного меньшинства в верхней... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T19:15
2023-12-06T19:15
2023-12-06T19:16
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митч макконнелл
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Республиканцы в сенате США не поддержат запрос Белого дома о помощи Украине без решений по охране границы США, заявил лидер партийного меньшинства в верхней палате конгресса Митч Макконнелл. "Если сегодняшнее голосование нужно демократам, чтобы понять, что мы подразумеваем то, что говорим, давайте голосовать", - сказал Макконнелл на заседании сената. Он подчеркнул, что "ситуация на южной границе при президенте Джо Байдене – это кризис исторического масштаба". По словам Макконнелла, демократы, не желая поднимать в законопроекте вопрос о новых ассигнованиях для Украины и Израиля, "готовы рисковать любыми приоритетами нацбезопасности, чтобы избежать решения проблем нашей границы". При этом сенатор начал свое выступление с заявления о том, что республиканцы - против самой постановки проекта на голосование в нынешнем виде. "Сенаторы-республиканцы отвергнут прекращение прений по законопроекту, который не отвечает на главные приоритеты США в сфере нацбезопасности", - сказал он, но после, видимо, переменил позицию. Сенат, как ожидается, должен проголосовать по запросу Белого дома о новой помощи Израилю и Украине. При этом для прохождения законопроекта нужно 60 голосов, которых нет у демократов. Республиканцы в обеих палатах конгресса отвергают запрос без добавления в него средств на охрану границы.
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908792762.html
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в мире, украина, митч макконнелл, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, израиль, джо байден
В мире, Украина, Митч Макконнелл, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Израиль, Джо Байден
Лидер республиканцев в сенате выразил позицию фракции о помощи Украине
Макконнелл: республиканцы сената против помощи Украине без решений по госгранице
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Республиканцы в сенате США не поддержат запрос Белого дома о помощи Украине без решений по охране границы США, заявил лидер партийного меньшинства в верхней палате конгресса Митч Макконнелл.
«
"Если сегодняшнее голосование нужно демократам, чтобы понять, что мы подразумеваем то, что говорим, давайте голосовать", - сказал Макконнелл на заседании сената.
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Он подчеркнул, что "ситуация на южной границе при президенте Джо Байдене
– это кризис исторического масштаба". По словам Макконнелла, демократы, не желая поднимать в законопроекте вопрос о новых ассигнованиях для Украины и Израиля
, "готовы рисковать любыми приоритетами нацбезопасности, чтобы избежать решения проблем нашей границы".
При этом сенатор начал свое выступление с заявления о том, что республиканцы - против самой постановки проекта на голосование в нынешнем виде. "Сенаторы-республиканцы отвергнут прекращение прений по законопроекту, который не отвечает на главные приоритеты США в сфере нацбезопасности", - сказал он, но после, видимо, переменил позицию.
Сенат, как ожидается, должен проголосовать по запросу Белого дома о новой помощи Израилю и Украине. При этом для прохождения законопроекта нужно 60 голосов, которых нет у демократов. Республиканцы в обеих палатах конгресса отвергают запрос без добавления в него средств на охрану границы.
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